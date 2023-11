Jack Miller (KTM/3º): Rápido desde el principio

"No sé por qué, pero cada vez que ponemos la carcasa de alta temperatura en el neumático trasero, lo paso mal. Sabía que Michelin tenía de nuevo la construcción estándar en el contenedor, así que tenía muchas ganas de que llegara el Gran Premio de Malasia", reveló el australiano. "Y efectivamente, ¡los neumáticos de serie convirtieron a la RC16 en la moto a la que estoy acostumbrado! Todo iba bien desde el primer metro, fui rápido desde el principio. Por la tarde sólo hemos hecho unos pequeños ajustes en la puesta a punto, luego he salido al ataque cronometrado y he conseguido el tercer puesto. Hacía tiempo que no estábamos tan cerca de la cabeza, así que estoy encantado con este resultado".

Pero "Thriller Miller" también consiguió un buen ritmo en una distancia más larga. "He rodado mucho con neumáticos usados en la segunda sesión y nuestro ritmo ha sido bueno. Estoy contento con el primer día aquí en Malasia y estoy deseando que llegue la clasificación y la carrera sprint del sábado!"

Resultado MotoGP clasificación, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, +0.174 seg.

3º Miller, KTM, +0.409

4º Binder, KTM, + 0.484

5º Viñales, Aprilia, +0.489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0.576

8º Bagnaia, Ducati, + 0.597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0.627

10º Zarco, Ducati, + 0.664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0.748

12º Bastianini, Ducati, + 0.782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0.855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.886

15º Marc Márquez, Honda, + 0.965

16º Mir, Honda, + 1.079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1.151

18º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.201

19º Oliveira, Aprilia, + 1.327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.903

21º Nakagami, Honda, + 1.932

22º Baustista, Ducati, + 2.547

23º Lecuona, Honda, + 2.628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0.049 seg.

3º Zarco, Ducati, + 0.401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0.542

5º Quartararo, Yamaha, + 0.621

6º Marini, Ducati, + 0.729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0.954

11. Miller, KTM, + 1.006

12º Oliveira, Aprilia, + 1.081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1.356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1.389

17º Marc Márquez, Honda, + 1.597

18º Binder, KTM, + 1.665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1.839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3.003

23º Lecuona, Honda, + 3.780

Tiempos combinados Moto2 tras FP2, Sepang (10.11.):

1º Ogura, Kalex, 2:06.093 min

2º Aldeguer, Boscoscuro, + 0.090 seg.

3º Canet, Kalex, + 0.100

4º Dixon, Kalex, + 0,150

5º Acosta, Kalex, + 0,196

6º Ramírez, Kalex, + 0,506

7º García, Kalex, + 0,604

8º Foggia, Kalex, + 0,655

9º Roberts, Kalex, + 0,667

10º Arenas, Kalex, + 0,692

11º Alcoba, Kalex, + 0.711

12º López, Boscoscuro, + 0.729

13º Vietti, Kalex, + 0.856

14º Guevara, Kalex, + 0.889



19º Arbolino, Kalex, + 1.203

24º Tulovic, Kalex, + 1.634

Tiempos combinados Moto3 tras FP2, Sepang (10.11.):

1º Masia, Honda, 2:12.065 min

2º Öncü, KTM, + 0.435 seg.

3º Furusato, Honda, + 0.453

4º Alonso, GASGAS, + 0,490

5º Bertelle, Honda, + 0,505

6º Holgado, KTM, + 0,509

7º Fenati, Honda, + 0.515

8º Adrián Fernández, Honda, + 0,582

9º Sasaki, Husqvarna, + 0.597

10º Muñoz, KTM, + 0.738

11º Ortolá, KTM, + 0,875

12º Moreira, KTM, + 0,890

13º Rueda, KTM, + 0,977

14º Kelso, CFMOTO, + 0.979



22º Veijer, Husqvarna, + 1.723