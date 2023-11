Jack Miller (KTM/3e) : Rapide dès le départ

Après des carcasses spéciales résistantes à la chaleur pour l'Inde et la Thaïlande, Michelin utilise à nouveau la construction de pneus standard pour le GP de Malaisie. Pour le plus grand plaisir de Jack Miller, qui a atteint le Ran3 vendredi avec sa Red Bull-KTM.

"Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que nous montons la carcasse haute température sur la roue arrière, j'ai du mal. Je savais que Michelin avait de nouveau la construction standard dans son conteneur ici, c'est pourquoi j'attendais avec impatience le Grand Prix de Malaisie", a révélé l'Australien. "Et effectivement, les pneus standard transforment ici aussi la RC16 en la moto à laquelle je suis habitué ! Dès le premier mètre, tout s'est bien passé, j'étais rapide dès le départ. Pour l'après-midi, nous n'avons fait que quelques petits réglages, puis je suis parti à l'assaut du chrono pour décrocher la troisième place. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas été aussi loin dans la course, j'accepte ce résultat avec plaisir !"

Mais même sur une plus longue distance, "Thriller Miller" a réussi à trouver un bon rythme. "Lors de la deuxième séance, j'ai beaucoup roulé avec des pneus usagés et notre rythme était correct. Je suis content de cette première journée ici en Malaisie et j'attends avec impatience les qualifications et la course de sprint de samedi !"

Résultats des essais chronométrés MotoGP, Sepang (10.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 1:57,823 min.

2. Martin, Ducati, + 0,174 sec

3. Miller, KTM, + 0,409

4. Binder, KTM, + 0,484

5. Viñales, Aprilia, + 0,489

6. Marini, Ducati, + 0,511

7. Quartararo, Yamaha, + 0,576

8. Bagnaia, Ducati, + 0,597

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10. Zarco, Ducati, + 0,664

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12. Bastianini, Ducati, + 0,782

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15. Marc Márquez, Honda, + 0,965

16. Mir, Honda, + 1,079

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18. Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,327

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21. Nakagami, Honda, + 1,932

22. Baustista, Ducati, + 2,547

23. Lecuona, Honda, + 2,628

Résultat MotoGP FP1, Sepang (10.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11. Miller, KTM, + 1,006

12. Oliveira, Aprilia, + 1,081

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15. Bagnaia, Ducati, + 1,375

16. Bastianini, Ducati, + 1,389

17. Marc Márquez, Honda, + 1,597

18. Binder, KTM, + 1,665

19. Mir, Honda, + 2:01,348

20. Viñales, Aprilia, + 1,839

21. Nakagami, Honda, + 2,024

22. Bautista, Ducati, + 3,003

23. Lecuona, Honda, + 3,780

Moto2 temps combinés après FP2, Sepang (10.11.) :

1. Ogura, Kalex, 2:06,093 min

2. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090 sec

3. Canet, Kalex, + 0,100

4. Dixon, Kalex, + 0,150

5. Acosta, Kalex, + 0,196

6. Ramirez, Kalex, + 0,506

7. Garcia, Kalex, + 0,604

8. Foggia, Kalex, + 0,655

9. Roberts, Kalex, + 0,667

10. Arenas, Kalex, + 0,692

11. Alcoba, Kalex, + 0,711

12. Lopez, Boscoscuro, + 0,729

13. Vietti, Kalex, + 0,856

14e Guevara, Kalex, + 0,889



En outre :

19. Arbolino, Kalex, + 1,203

24e Tulovic, Kalex, + 1,634

Moto3 temps combinés après FP2, Sepang (10.11.) :

1. Masia, Honda, 2:12,065 min

2. Öncü, KTM, + 0,435 sec

3. Furusato, Honda, + 0,453

4. Alonso, GASGAS, + 0,490

5. Bertelle, Honda, + 0,505

6. Holgado, KTM, + 0,509

7. Fenati, Honda, + 0,515

8. Adrián Fernández, Honda, + 0,582

9. Sasaki, Husqvarna, + 0,597

10. Muñoz, KTM, + 0,738

11. Ortolá, KTM, + 0,875

12. Moreira, KTM, + 0,890

13. Rueda, KTM, + 0,977

14e Kelso, CFMOTO, + 0,979



En outre :

22. Veijer, Husqvarna, + 1,723