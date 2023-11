Jack Miller (KTM/3°): Veloce fin dall'inizio

Dopo le carcasse speciali resistenti al calore per l'India e la Tailandia, Michelin è tornata alla costruzione di pneumatici standard per il GP della Malesia. Per la gioia di Jack Miller, che venerdì ha raggiunto la Ran3 con la sua Red Bull KTM.

"Non so perché, ma ogni volta che mettiamo la carcassa ad alta temperatura sul pneumatico posteriore, faccio fatica. Sapevo che Michelin aveva di nuovo la struttura standard nel container, quindi non vedevo l'ora di correre il Gran Premio della Malesia", ha rivelato l'australiano. "E in effetti, i pneumatici di serie hanno trasformato la RC16 nella moto a cui sono abituato! Tutto è andato bene fin dal primo metro, sono stato veloce fin dall'inizio. Nel pomeriggio abbiamo fatto solo qualche piccola modifica alla messa a punto, poi ho fatto il time attack e ho conquistato il terzo posto. Era da un po' che non eravamo così vicini ai primi, quindi sono felicissimo di questo risultato!".

Ma "Thriller Miller" è riuscito a mantenere un buon ritmo anche sulla distanza più lunga. "Nella seconda sessione ho girato molto con le gomme usate e il nostro ritmo era buono. Sono soddisfatto della prima giornata qui in Malesia e non vedo l'ora che arrivino le qualifiche e la gara sprint di sabato!".

Risultati qualifiche MotoGP, Sepang (10.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min.

2° Martin, Ducati, +0,174 sec

3° Miller, KTM, + 0,409

4° Binder, KTM, + 0,484

5° Viñales, Aprilia, + 0,489

6° Marini, Ducati, + 0,511

7° Quartararo, Yamaha, + 0,576

8° Bagnaia, Ducati, + 0,597

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10° Zarco, Ducati, + 0,664

11° Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12° Bastianini, Ducati, + 0,782

13° Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15° Marc Márquez, Honda, + 0,965

16° Mir, Honda, + 1,079

17° Pol Espargaró, KTM, + 1.151

18° Raúl Fernandez, Aprilia, + 1.201

19° Oliveira, Aprilia, + 1.327

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.903

21° Nakagami, Honda, + 1.932

22° Baustista, Ducati, + 2.547

23° Lecuona, Honda, + 2.628

Risultati MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1° Martin, Ducati, 1:59.513 min.

2° Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec.

3° Zarco, Ducati, + 0,401

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6° Marini, Ducati, + 0,729

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11° Miller, KTM, + 1,006

12° Oliveira, Aprilia, + 1,081

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.267

14° Di Giannantonio, Ducati, + 1.356

15° Bagnaia, Ducati, +1.375

16° Bastianini, Ducati, +1.389

17° Marc Márquez, Honda, + 1.597

18° Binder, KTM, + 1.665

19° Mir, Honda, + 2'01.348

20° Viñales, Aprilia, + 1.839

21° Nakagami, Honda, + 2.024

22° Bautista, Ducati, + 3.003

23° Lecuona, Honda, + 3.780

Tempi combinati Moto2 dopo FP2, Sepang (10.11.):

1° Ogura, Kalex, 2:06.093 min.

2° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090 sec.

3° Canet, Kalex, + 0,100

4° Dixon, Kalex, + 0,150

5° Acosta, Kalex, + 0,196

6° Ramirez, Kalex, + 0,506

7° Garcia, Kalex, + 0,604

8° Foggia, Kalex, + 0,655

9° Roberts, Kalex, + 0,667

10° Arenas, Kalex, + 0,692

11° Alcoba, Kalex, + 0,711

12° Lopez, Boscoscuro, + 0,729

13° Vietti, Kalex, + 0,856

14° Guevara, Kalex, + 0,889



Inoltre:

19° Arbolino, Kalex, + 1,203

24° Tulovic, Kalex, + 1.634

Tempi combinati Moto3 dopo FP2, Sepang (10.11.):

1° Masia, Honda, 2:12.065 min.

2° Öncü, KTM, + 0,435 sec.

3° Furusato, Honda, + 0,453

4° Alonso, GASGAS, + 0,490

5° Bertelle, Honda, + 0,505

6° Holgado, KTM, + 0,509

7° Fenati, Honda, + 0,515

8° Adrián Fernández, Honda, + 0,582

9° Sasaki, Husqvarna, + 0,597

10° Muñoz, KTM, + 0,738

11° Ortolá, KTM, + 0,875

12° Moreira, KTM, + 0,890

13° Rueda, KTM, + 0,977

14° Kelso, CFMOTO, + 0,979



Inoltre:

22° Veijer, Husqvarna, + 1.723