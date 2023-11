Jack Miller (KTM/3º): Rápido desde o início

"Não sei porquê, mas sempre que colocamos a carcaça de alta temperatura no pneu traseiro, tenho dificuldades. Eu sabia que a Michelin tinha a construção padrão no contentor novamente aqui, por isso estava realmente ansioso pelo Grande Prémio da Malásia", revelou o australiano. "E, de facto, os pneus standard transformaram a RC16 na moto a que estou habituado! Tudo me pareceu bem desde o primeiro metro, fui rápido desde o início. Durante a tarde, apenas fizemos alguns pequenos ajustes na afinação, depois fiz o contrarrelógio e fiquei em terceiro lugar. Já há algum tempo que não andávamos tão perto da frente, por isso estou muito contente com este resultado!"

Mas "Thriller Miller" também conseguiu um bom ritmo numa distância maior. "Rodei muito com pneus usados na segunda sessão e o nosso ritmo foi bom. Estou contente com o primeiro dia aqui na Malásia e estou ansioso pela qualificação e pela corrida ao sprint no sábado!"

Resultados da qualificação de MotoGP, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, +0,174 seg

3º Miller, KTM, +0,409

4º Binder, KTM, + 0,484

5º Viñales, Aprilia, + 0,489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0,576

8º Bagnaia, Ducati, + 0,597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10º Zarco, Ducati, + 0,664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12º Bastianini, Ducati, + 0,782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15º Marc Márquez, Honda, + 0,965

16º Mir, Honda, + 1,079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18º Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19º Oliveira, Aprilia, + 1,327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21º Nakagami, Honda, + 1,932

22º Baustista, Ducati, + 2,547

23º Lecuona, Honda, + 2,628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0,049 seg

3º Zarco, Ducati, + 0,401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5º Quartararo, Yamaha, + 0,621

6º Marini, Ducati, + 0,729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11º Miller, KTM, + 1,006

12º Oliveira, Aprilia, + 1,081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1,389

17º Marc Márquez, Honda, + 1,597

18º Binder, KTM, + 1,665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1,839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3,003

23º Lecuona, Honda, + 3,780

Tempos combinados de Moto2 após FP2, Sepang (10.11.):

1º Ogura, Kalex, 2:06.093 min

2º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090 seg

3º Canet, Kalex, + 0,100

4º Dixon, Kalex, + 0,150

5º Acosta, Kalex, + 0,196

6º Ramirez, Kalex, + 0,506

7º Garcia, Kalex, + 0,604

8º Foggia, Kalex, + 0,655

9º Roberts, Kalex, + 0,667

10º Arenas, Kalex, + 0.692

11º Alcoba, Kalex, + 0,711

12º Lopez, Boscoscuro, + 0,729

13º Vietti, Kalex, + 0,856

14º Guevara, Kalex, + 0,889



Também:

19º Arbolino, Kalex, + 1.203

24º Tulovic, Kalex, + 1,634

Tempos combinados de Moto3 após FP2, Sepang (10.11.):

1º Masia, Honda, 2:12.065 min

2º Öncü, KTM, + 0,435 seg

3º Furusato, Honda, + 0,453

4º Alonso, GASGAS, + 0,490

5º Bertelle, Honda, + 0,505

6º Holgado, KTM, + 0,509

7º Fenati, Honda, + 0,515

8º Adrián Fernández, Honda, + 0,582

9º Sasaki, Husqvarna, + 0,597

10º Muñoz, KTM, + 0,738

11º Ortolá, KTM, + 0,875

12º Moreira, KTM, + 0,890

13º Rueda, KTM, + 0,977

14º Kelso, CFMOTO, + 0,979



Também:

22º Veijer, Husqvarna, + 1.723