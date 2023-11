Brad Binder (KTM/4e) : Meilleur à tous points de vue

"Nous avons eu une super bonne journée. Nous avons eu quelques problèmes ce matin, mais les gars dans le box les ont parfaitement réglés pour l'après-midi et chaque fois que j'ai accéléré, un bon temps a été réalisé. De plus, nous avons un bon rythme pour la course, rapide et super-constant", a déclaré le pilote d'usine Red Bull KTM, rayonnant. "Le plus important est que nous ayons réussi à entrer directement en Q2. Samedi, nous attaquerons à nouveau et nous espérons réaliser une bonne séance de qualification. J'ai hâte d'être en course !"

Lors de l'une de ses attaques vendredi après-midi, le Sud-Africain au sang froid a failli se retrouver à terre. "Je faisais un tour courageux avec mon dernier pneu, j'ai tourné la poignée des gaz au mauvais moment au virage 12 et j'ai perdu brièvement le contrôle de la roue avant. Malgré mon écart, le chronomètre est resté bloqué à 1'58''7 à la fin du tour. Quand j'ai vu ça, j'ai compris que nous en avions encore un peu en réserve" !

La Malaisie est, après les tests hivernaux précédant le début de la saison 2023, le premier circuit sur lequel les stars de KTM peuvent établir des comparaisons directes entre la nouvelle version de la RC16 avec châssis en carbone et le modèle précédent avec cadre en acier. Et comme Jack Miller la veille, Brad Binder n'a trouvé que des points positifs à cette nouvelle construction. "Ce que j'aime le plus dans le châssis en fibre de carbone ? Il est compétitif et me permet de me battre pour les podiums", a d'abord souri Binder, avant de se laisser aller à quelques confidences.

"La moto décélère très bien et il est facile d'enchaîner les virages. Nous cherchons encore un peu plus de grip sur la roue arrière", a-t-il ajouté. "Mais globalement, la différence avec l'année dernière est que la moto s'est un peu améliorée à tous les niveaux. Cela te donne de la réserve sur les freins, parce que tu peux t'arrêter même si tu t'y prends trop tard. Comme la moto est plus stable, tu peux prendre plus d'élan dans les virages. Et en sortie de virage, tu peux appuyer un peu plus fort sur l'accélérateur".

S'il avait une liste de souhaits pour l'année prochaine, poursuit Binder, il y inscrirait la vitesse en virage. "Plus d'adhérence sur la roue arrière - c'est ce qui nous manque encore" !