Brad Binder (KTM/4°): Migliore sotto ogni punto di vista

"Abbiamo avuto una giornata molto positiva. Stamattina avevamo ancora qualche problema, ma i ragazzi ai box li hanno risolti perfettamente per il pomeriggio, e ogni volta che ho alzato il ritmo ho fatto un buon tempo. Abbiamo anche un buon ritmo per la gara, veloce e molto costante", ha dichiarato il pilota ufficiale Red Bull KTM. "La cosa più importante è che siamo entrati direttamente in Q2. Sabato attaccheremo di nuovo e speriamo di ottenere un buon risultato in qualifica. Non vedo l'ora che arrivino le gare!".

Il sudafricano dal sangue freddo ha rischiato di cadere durante uno dei suoi attacchi di venerdì pomeriggio. "Stavo compiendo un giro di forza con l'ultima gomma, ho girato l'acceleratore nel momento sbagliato alla curva 12 e ho perso brevemente il controllo della ruota anteriore. Nonostante la mia sterzata, il cronometro si è fermato a 1:58,7 minuti alla fine del giro. Quando l'ho visto, ho capito che avevamo ancora un po' di riserva!".

Dopo i test invernali prima dell'inizio della stagione 2023, la Malesia è la prima pista in cui le star KTM possono fare un confronto diretto tra la nuova versione RC16 con telaio in carbonio e il modello precedente con telaio in acciaio. E proprio come Jack Miller il giorno prima, Brad Binder ha avuto solo cose positive da dire sul nuovo design. "Cosa mi piace di più del telaio in fibra di carbonio? È competitivo e mi permette di lottare per il podio", ha sorriso Binder all'inizio, ma poi si è lasciato sfuggire i dettagli.

"La moto decelera molto bene ed è facile da manovrare in curva. Stiamo ancora cercando un po' più di grip sulla ruota posteriore", ha aggiunto. "Ma in generale, la differenza rispetto all'anno scorso è che la moto è migliorata sotto ogni aspetto. Ti dà riserve sui freni, perché puoi ancora fermarti se sei in ritardo. Poiché la moto è più stabile, si può portare più slancio in curva. E si può premere l'acceleratore un po' più forte all'uscita della curva".

Se avesse una lista di desideri per il prossimo anno, Binder ha continuato, aggiungerebbe la velocità in curva. "Più aderenza sulla ruota posteriore: ecco cosa ci manca!".