Brad Binder (KTM/4º): Melhor em todos os aspectos

Apesar de um momento de choque na tarde de sexta-feira, Brad Binder alcançou o quarto lugar em Sepang e ficou muito satisfeito com as melhorias introduzidas na moto de trabalho RC16.

"Tivemos um dia muito bom. Ainda tivemos alguns problemas esta manhã, mas os rapazes nas boxes resolveram-nos perfeitamente para a tarde e sempre que acelerei o ritmo, fiz um bom tempo. Também temos um bom ritmo para a corrida, rápido e super-consistente," disse o piloto de fábrica da Red Bull KTM. "O mais importante é que passámos diretamente para a Q2. Vamos atacar novamente no sábado e esperamos conseguir um bom resultado na qualificação. Estou ansioso pelas corridas!"

O sul-africano de sangue frio quase foi ao chão durante um dos seus ataques na tarde de sexta-feira. "Estava a fazer uma volta animada com o meu último pneu, virei o acelerador no momento errado na Curva 12 e perdi o controlo da roda dianteira por momentos. Apesar do meu desvio, o cronómetro parou em 1:58,7 minutos no final da volta. Quando vi isso, apercebi-me que ainda tínhamos um pouco de reserva!"

Após os testes de inverno antes do início da temporada de 2023, a Malásia é a primeira pista onde as estrelas da KTM podem fazer comparações diretas entre a nova versão da RC16 com chassi de carbono e o modelo antecessor com quadro de aço. E tal como Jack Miller no dia anterior, Brad Binder só tem coisas positivas a dizer sobre o novo design. "O que é que eu mais gosto no chassis de fibra de carbono? É competitivo e permite-me lutar por lugares no pódio", começou por sorrir Binder, mas depois deixou escapar os pormenores.

"A mota desacelera muito bem e é fácil de manobrar nas curvas. Ainda estamos à procura de um pouco mais de aderência na roda traseira", acrescentou. "Mas, no geral, a diferença em relação ao ano passado é que a mota melhorou em todos os aspectos. Dá-nos reservas nos travões porque ainda podemos parar se formos demasiado tarde. Como a mota é mais estável, podemos levar mais impulso para a curva. E podes carregar no acelerador com um pouco mais de força à saída da curva".

Se ele tivesse uma lista de desejos para o próximo ano, Binder continuou, ele adicionaria velocidade em curva a ela. "Mais aderência na roda traseira - é isso que nos está a faltar!"