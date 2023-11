Pecco Bagnaia (8º): Más feliz de lo que ha sido en mucho tiempo

Eloctavo puesto en la tabla de tiempos y 0,597 segundos por detrás del mejor tiempo del día de Alex Márquez puede no parecer a primera vista un resultado sobresaliente para un Campeón del Mundo de MotoGP, sobre todo teniendo en cuenta que su rival por el título, Jorge Martín, estaba claramente por delante de él en segunda posición. Sin embargo, Pecco Bagnaia subrayó el viernes en Sepang: "Estoy muy, muy contento. Es el primer viernes en el que no tengo ningún deseo para mi equipo de cara al sábado. Hacía mucho tiempo que no me pasaba, quizá la última vez antes de Barcelona".

"En general, estoy muy contento con la fase de frenada y la tracción", ha dicho el piloto oficial de Ducati. "Todavía me falta un poco de velocidad en la primera tanda con el neumático trasero más blando, pero creo que hoy también hemos dado un paso adelante en ese aspecto. He tenido un poco de mala suerte con la bandera amarilla [tras la caída de Raúl Fernández al final de la sesión libre], pero en general estoy muy contento."

Bagnaia, que tuvo que entrar en la Q1 dos veces en Mandalika y Phillip Island, puede poner el primer tic tras sus tareas para este fin de semana con un resultado entre los 10 primeros el viernes y, por tanto, una entrada directa en la Q2. ¿Es esto especialmente importante en la lucha por el título, sobre todo teniendo en cuenta que su perseguidor Martin está actualmente en plena forma a una vuelta?

"Era muy importante entrar directamente en la Q2", convino el italiano de 26 años. Al mismo tiempo, sin embargo, también señaló: "Ya estuve entre los 10 primeros en Tailandia el viernes, pero la sensación no fue la misma que hoy. Mi ritmo hoy ha sido increíble. Con neumáticos usados sólo he sido dos o tres décimas más lento en comparación con la primera salida. Eso es muy importante. No obstante, todavía tenemos que dar un paso más. El sábado por la mañana, sin hacer ningún cambio en la moto, mejoraré. Eso es lo más importante".

El propio Bagnaia dijo que sus sensaciones no habían sido muy buenas últimamente, antes del GP de Catalunya, cuando sufrió el espantoso accidente poco después de la salida. Así que, ¿confía el seis veces ganador de la temporada en volver a tener un fin de semana perfecto por primera vez, como su dominante actuación en el GP de Austria en agosto?

"Es difícil, porque en Austria tenía una clara ventaja de rendimiento. Pude frenar más fuerte, tenía buena tracción y no noté ningún desgaste de neumáticos en la carrera", dijo el líder del campeonato, echando la vista atrás. "Este circuito de Malasia es completamente diferente. Pero normalmente siempre somos muy, muy fuertes en términos de ritmo de carrera. Es aún más fuerte cuando persigue los tiempos. Ha dado un paso adelante en comparación con nosotros y el resto desde Barcelona, eso está claro", dijo, refiriéndose a su rival por el título Jorge Martín. "Tenemos que volver a encontrar ese feeling".

Bagnaia sabe lo importante que es la clasificación para el transcurso de la carrera al sprint y la carrera principal. "Quizás no tanto en esta pista porque puedes tener ventaja en la larga recta con la Ducati y el Device, pero en otros circuitos como Valencia puede ser un problema no salir desde la primera fila. Recuperar esa sensación [en la única vuelta rápida] es por tanto muy importante".

A pesar de la presión en la lucha por el campeonato del mundo contra su compañero de marca, Pecco pudo pilotar con libertad, aseguró cuando se le preguntó. "No tengo la sensación de estar bloqueado, como ocurrió el año pasado en Valencia en la última carrera", sonrió. "Cada piloto afronta la presión de forma diferente, pero no creo que afecte a su rendimiento. Creo que seguirá siendo muy competitivo".

