Pecco Bagnaia (8e) : Heureux comme il ne l'a pas été depuis longtemps

Le leader du championnat du monde Francesco "Pecco" Bagnaia était très satisfait de sa Ducati d'usine et de son rythme de course vendredi à Sepang. Mais il sait aussi ce qu'il doit encore travailler par rapport à l'as Pramac Jorge Martin.

Une huitième place sur la feuille des temps et 0,597 seconde de retard sur le meilleur temps du jour d'Alex Márquez ne constituent peut-être pas, à première vue, un résultat exceptionnel pour un champion du monde de MotoGP, précisément parce que son rival pour le titre, Jorge Martin, le devançait nettement en tant que deuxième. Pourtant, Pecco Bagnaia a souligné vendredi à Sepang : "Je suis très, très heureux. C'est le premier vendredi où je n'ai rien à demander à mon équipe pour le samedi. Cela n'était pas arrivé depuis longtemps - peut-être pour la dernière fois avant Barcelone".

"En général, je suis très satisfait de la phase de freinage et de la traction", a décrit le pilote officiel Ducati. "Il me manque encore un peu de vitesse dans le premier run avec le pneu arrière plus tendre, mais je pense que là aussi nous avons fait un pas en avant aujourd'hui. J'ai juste été un peu malchanceux avec le drapeau jaune [après la chute de Raúl Fernández à la fin de la séance de pratique], mais je suis globalement très heureux".

Bagnaia, qui a dû passer deux fois en Q1 à Mandalika et à Phillip Island, peut mettre un premier crochet derrière ses tâches pour ce week-end en obtenant un résultat dans le top 10 vendredi et donc une entrée directe en Q2. Est-ce particulièrement important dans la lutte pour le titre, précisément parce que son challenger Martin est actuellement au meilleur de sa forme sur un tour ?

"C'était très important d'entrer directement en Q2", a déclaré l'Italien de 26 ans. Mais il a aussi fait remarquer : "En Thaïlande, j'étais déjà dans le top 10 vendredi, mais le sentiment n'était pas le même qu'aujourd'hui. Mon rythme aujourd'hui était incroyable. En pneus usagés, je n'ai perdu que deux ou trois dixièmes par rapport à la première sortie. C'est très important. Cependant, nous devons encore faire un pas de plus. Samedi matin, je vais - sans rien changer à la moto - m'améliorer moi-même. C'est le plus important".

Bagnaia lui-même a parlé de ses dernières sensations avant le GP de Catalunya, lorsqu'il a eu cet accident angoissant peu après le départ. Le sextuple vainqueur de la saison se croit-il donc capable, pour la première fois, de réaliser un week-end parfait comme lors de sa performance souveraine au GP d'Autriche en août ?

"C'est difficile, car j'avais un net avantage de performance en Autriche. Je pouvais freiner plus fort, j'avais une bonne traction et je n'ai pas remarqué d'usure des pneus en course", a déclaré le leader du championnat du monde en rétrospective. "Ce circuit ici en Malaisie est très différent. Mais d'habitude, nous sommes toujours très, très forts en termes de rythme de course. Il est encore plus fort en course contre la montre. Il a fait un pas en avant par rapport à nous et au reste depuis Barcelone, c'est clair", a-t-il fait référence à son rival pour le titre, Jorge Martin. "Nous devons retrouver ce sentiment".

Bagnaia sait à quel point les qualifications sont importantes pour le déroulement de la course au sprint et de la course principale. "Peut-être pas autant sur ce circuit, car on peut avoir un avantage sur la longue ligne droite avec la Ducati et le Device, mais sur d'autres circuits comme Valence, ne pas partir de la première ligne peut être un problème. Retrouver cette sensation [sur un seul tour rapide] est donc très important".

Malgré la pression de la lutte pour le championnat du monde contre son collègue de marque, Pecco peut rouler librement, a-t-il assuré lorsqu'on l'a interrogé. "Je n'ai pas l'impression d'être bloqué, comme ce fut le cas l'année dernière à Valence lors de la dernière course", a-t-il souri. "Chaque pilote gère la pression différemment, mais je ne pense pas que cela aura un impact sur ses performances. Je pense qu'il sera toujours très compétitif".

Résultat des essais chronométrés MotoGP, Sepang (10.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 1:57,823 min.

2. Martin, Ducati, + 0,174 sec

3. Miller, KTM, + 0,409

4. Binder, KTM, + 0,484

5. Viñales, Aprilia, + 0,489

6. Marini, Ducati, + 0,511

7. Quartararo, Yamaha, + 0,576

8. Bagnaia, Ducati, + 0,597

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10. Zarco, Ducati, + 0,664

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12. Bastianini, Ducati, + 0,782

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15. Marc Márquez, Honda, + 0,965

16. Mir, Honda, + 1,079

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18. Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,327

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21. Nakagami, Honda, + 1,932

22. Baustista, Ducati, + 2,547

23. Lecuona, Honda, + 2,628

Résultat MotoGP FP1, Sepang (10.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11. Miller, KTM, + 1,006

12. Oliveira, Aprilia, + 1,081

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15. Bagnaia, Ducati, + 1,375

16. Bastianini, Ducati, + 1,389

17. Marc Márquez, Honda, + 1,597

18. Binder, KTM, + 1,665

19. Mir, Honda, + 2:01,348

20. Viñales, Aprilia, + 1,839

21. Nakagami, Honda, + 2,024

22. Bautista, Ducati, + 3,003

23. Lecuona, Honda, + 3,780