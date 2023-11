Pecco Bagnaia (8°): Più felice di quanto non lo sia stato per molto tempo

L'ottavo posto nella classifica dei tempi e 0,597 secondi dietro al miglior tempo di Alex Márquez possono non sembrare un risultato eccezionale per un Campione del Mondo MotoGP a prima vista, soprattutto perché il suo rivale per il titolo Jorge Martin lo precedeva nettamente in seconda posizione. Tuttavia, Pecco Bagnaia ha sottolineato il venerdì di Sepang: "Sono molto, molto contento. Questo è il primo venerdì in cui non ho desideri per la mia squadra per il sabato. Non succedeva da molto tempo, forse l'ultima volta prima di Barcellona".

"In generale, sono molto soddisfatto della fase di frenata e della trazione", ha detto il pilota della Ducati. "Mi manca ancora un po' di velocità nel primo run con la gomma posteriore più morbida, ma credo che oggi abbiamo fatto un passo avanti anche lì. Sono stato solo un po' sfortunato con la bandiera gialla [dopo la caduta di Raúl Fernández alla fine della sessione di prove], ma nel complesso sono molto contento."

Bagnaia, che ha dovuto affrontare la Q1 due volte a Mandalika e a Phillip Island, può mettere la prima spunta alle spalle per questo fine settimana con un risultato nella top 10 il venerdì e quindi un ingresso diretto in Q2. È particolarmente importante nella lotta per il titolo, soprattutto perché il suo sfidante Martin è attualmente in forma assoluta su un giro?

"Era molto importante entrare direttamente in Q2", ha concordato il 26enne italiano. Allo stesso tempo, però, ha anche sottolineato: "Ero già nella top 10 in Thailandia venerdì, ma la sensazione non era la stessa di oggi. Il mio ritmo oggi era incredibile. Con le gomme usate ero solo due o tre decimi più lento rispetto alla prima uscita. Questo è molto importante. Tuttavia, abbiamo ancora un altro passo da fare. Sabato mattina, senza apportare alcuna modifica alla moto, migliorerò me stesso. Questa è la cosa più importante".

Lo stesso Bagnaia ha detto che le sue sensazioni non erano state molto buone di recente, prima del GP di Catalunya, quando ha avuto lo spaventoso incidente poco dopo la partenza. Il sei volte vincitore della stagione è quindi fiducioso di poter disputare per la prima volta un fine settimana perfetto, come quello in cui ha dominato il GP d'Austria in agosto?

"È difficile, perché in Austria ho avuto un chiaro vantaggio in termini di prestazioni. Ho potuto frenare più forte, avevo una buona trazione e non ho notato alcuna usura degli pneumatici in gara", ha detto il leader del campionato, guardando al passato. "Questa pista qui in Malesia è completamente diversa. Ma di solito siamo sempre molto, molto forti in termini di ritmo di gara". Lui è ancora più forte quando si tratta di inseguire i tempi. Ha fatto un passo avanti rispetto a noi e agli altri dopo Barcellona, questo è evidente", ha detto riferendosi al suo rivale per il titolo Jorge Martin. "Dobbiamo ritrovare questo feeling".

Bagnaia sa quanto siano importanti le qualifiche per l'andamento della gara in volata e della gara principale. "Forse non tanto su questa pista perché con la Ducati e la Device si può avere un vantaggio sul lungo rettilineo, ma su altre piste come Valencia può essere un problema non partire dalla prima fila. Ritrovare quel feeling [nell'unico giro veloce] è quindi molto importante".

Nonostante la pressione nella lotta per il mondiale contro il suo collega di marca, Pecco ha potuto guidare liberamente, ha assicurato quando gli è stato chiesto. "Non ho la sensazione di essere bloccato, come è successo l'anno scorso a Valencia nell'ultima gara", ha detto sorridendo. "Ogni pilota affronta la pressione in modo diverso, ma non credo che questo influirà sulle sue prestazioni. Penso che sarà ancora molto competitivo".

Risultati qualifiche MotoGP, Sepang (10.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min.

2° Martin, Ducati, +0,174 sec

3° Miller, KTM, + 0,409

4° Binder, KTM, + 0,484

5° Viñales, Aprilia, + 0,489

6° Marini, Ducati, + 0,511

7° Quartararo, Yamaha, + 0,576

8° Bagnaia, Ducati, + 0,597

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10° Zarco, Ducati, + 0,664

11° Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12° Bastianini, Ducati, + 0,782

13° Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15° Marc Márquez, Honda, + 0,965

16° Mir, Honda, + 1,079

17° Pol Espargaró, KTM, + 1.151

18° Raúl Fernandez, Aprilia, + 1.201

19° Oliveira, Aprilia, + 1.327

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.903

21° Nakagami, Honda, + 1.932

22° Baustista, Ducati, + 2.547

23° Lecuona, Honda, + 2.628

Risultati MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1° Martin, Ducati, 1:59.513 min.

2° Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec.

3° Zarco, Ducati, + 0,401

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6° Marini, Ducati, + 0,729

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11° Miller, KTM, + 1,006

12° Oliveira, Aprilia, + 1,081

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.267

14° Di Giannantonio, Ducati, + 1.356

15° Bagnaia, Ducati, +1.375

16° Bastianini, Ducati, +1.389

17° Marc Márquez, Honda, + 1.597

18° Binder, KTM, + 1.665

19° Mir, Honda, + 2'01.348

20° Viñales, Aprilia, + 1.839

21° Nakagami, Honda, + 2.024

22° Bautista, Ducati, + 3.003

23° Lecuona, Honda, + 3.780