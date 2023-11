Pecco Bagnaia (8º): Mais feliz do que há muito tempo

O líder do Campeonato do Mundo Francesco "Pecco" Bagnaia estava muito satisfeito com a sua Ducati de fábrica e com o seu ritmo de corrida na sexta-feira em Sepang. No entanto, ele também sabe o que ainda precisa de trabalhar em comparação com o ás da Pramac Jorge Martin.

Ooitavo lugar na tabela de tempos e 0,597 segundos atrás do melhor tempo do dia de Alex Márquez pode não parecer, à primeira vista, um resultado extraordinário para um Campeão do Mundo de MotoGP, especialmente porque o seu rival pelo título, Jorge Martin, estava claramente à sua frente na segunda posição. No entanto, Pecco Bagnaia enfatizou na sexta-feira em Sepang: "Estou muito, muito feliz. Esta é a primeira sexta-feira em que não tenho desejos para a minha equipa para sábado. Há muito tempo que isso não acontecia - talvez a última vez antes de Barcelona".

"No geral, estou muito contente com a fase de travagem e a tração," disse o piloto da Ducati Works. "Ainda me falta um pouco de velocidade na primeira corrida com o pneu traseiro mais macio, mas acho que também demos um passo em frente hoje. Tive um pouco de azar com a bandeira amarela [depois da queda de Raúl Fernández no final da sessão de treinos], mas no geral estou muito contente."

Bagnaia, que teve de entrar na Q1 duas vezes em Mandalika e Phillip Island, pode colocar a primeira marca atrás das suas tarefas para este fim de semana com um resultado entre os 10 primeiros na sexta-feira e, assim, uma entrada direta na Q2. Isto é particularmente importante na luta pelo título, especialmente porque o seu adversário Martin está atualmente na melhor forma absoluta numa volta?

"Foi muito importante entrar diretamente na Q2", concordou o italiano de 26 anos. Ao mesmo tempo, porém, ele também apontou: "Eu já estava no top 10 na Tailândia na sexta-feira, mas a sensação não era a mesma de hoje. O meu ritmo hoje foi incrível. Com pneus usados, fui apenas dois ou três décimos mais lento do que na primeira saída. Isso é muito importante. No entanto, ainda temos de dar mais um passo em frente. No sábado de manhã - sem fazer qualquer alteração na mota - vou melhorar. Isso é o mais importante".

O próprio Bagnaia disse que as suas sensações não tinham sido tão boas recentemente, antes do GP da Catalunha, quando teve o acidente assustador logo após a partida. Então, será que o seis vezes vencedor da temporada está confiante num fim de semana perfeito pela primeira vez, tal como aconteceu no GP da Áustria em agosto?

"É difícil, porque tive uma clara vantagem de desempenho na Áustria. Consegui travar mais forte, tive boa tração e não notei qualquer desgaste dos pneus na corrida", disse o líder do campeonato, olhando para trás. "Esta pista aqui na Malásia é completamente diferente. Mas normalmente somos sempre muito, muito fortes em termos de ritmo de corrida. Ele é ainda mais forte quando está a perseguir os tempos. Ele deu um passo em frente em relação a nós e ao resto desde Barcelona, isso é evidente", disse ele, referindo-se ao seu rival pelo título Jorge Martin. "Temos de voltar a encontrar essa sensação.

Bagnaia sabe como a qualificação é importante para o desenrolar da corrida ao sprint e da corrida principal. "Talvez não tanto nesta pista porque podemos ter uma vantagem na longa reta com a Ducati e o Device, mas noutras pistas como Valência pode ser um problema não partir da primeira linha. Recuperar essa sensação [na única volta rápida] é, por isso, muito importante."

Apesar da pressão na luta pelo campeonato do mundo contra o seu colega de marca, Pecco foi capaz de rodar livremente, assegurou quando questionado. "Não tenho a sensação de estar bloqueado, como foi o caso no ano passado em Valência, na última corrida", sorriu. "Cada piloto lida com a pressão de forma diferente, mas não acho que isso vá afetar o seu desempenho. Penso que ele vai continuar a ser muito competitivo."

Resultados da qualificação de MotoGP, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, +0,174 seg

3º Miller, KTM, +0,409

4º Binder, KTM, + 0,484

5º Viñales, Aprilia, + 0,489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0,576

8º Bagnaia, Ducati, + 0,597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10º Zarco, Ducati, + 0,664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12º Bastianini, Ducati, + 0,782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15º Marc Márquez, Honda, + 0,965

16º Mir, Honda, + 1,079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18º Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19º Oliveira, Aprilia, + 1,327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21º Nakagami, Honda, + 1,932

22º Baustista, Ducati, + 2,547

23º Lecuona, Honda, + 2,628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0,049 seg

3º Zarco, Ducati, + 0,401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5º Quartararo, Yamaha, + 0,621

6º Marini, Ducati, + 0,729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11º Miller, KTM, + 1,006

12º Oliveira, Aprilia, + 1,081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1,389

17º Marc Márquez, Honda, + 1,597

18º Binder, KTM, + 1,665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1,839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3,003

23º Lecuona, Honda, + 3,780