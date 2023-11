Maverick Viñales (5º): "El interés de Honda me honra"

La prensa española quiere saber que HRC está haciendo serios esfuerzos por hacerse con los servicios de Maverick Viñales (28 años) para la próxima temporada. Esto se debe a que el asiento de Marc Márquez sigue vacante y el director del equipo Repsol Honda, Alberto Puig, está elogiando a su compatriota hasta el cielo.

"Me siento honrado por el interés de Honda. Pero tengo contrato con mi actual equipo hasta 2024. Pero es bueno para mí porque ahora tienen que ser extra amables conmigo en Aprilia", sonreía Viñales el viernes en Sepang al ser preguntado por este asunto.

El 25 veces ganador de un GP, sin embargo, no ha sido especialmente amable con su patrón de Noale en los prolegómenos del GP de Malasia. El jueves, blasfemó descaradamente sobre los problemas con la emisión de calor del RS-GP, que recientemente le obligaron a retirarse en Buriram. "El problema se conoce desde hace mucho tiempo y no encontramos una solución. La verdad es que nunca me rindo. Ni siquiera en una carrera de mountain bike. Pero tenía 200 pulsaciones".

Viñales comentó irritado el toque lateral de Raúl Fernández, piloto del RNF-Aprilia, que estaba soportando bien el calor con su Aprilia. "Debería callarse. Aleix y yo estamos muy en forma. En la Aprilia del año pasado, que él pilota, este problema no era ni de lejos tan extremo".

Sin embargo, el 224 veces participante en GP y Campeón del Mundo de Moto3 en 2016 consideró que el primer día de entrenamientos en la pista de Sepang fue "muy, muy bueno. La razón por la que estuve bastante lejos en la tabla de tiempos durante mucho tiempo fue la falta de agarre. Pero ha ido mejorando y estoy contento con mis tiempos con neumáticos frescos".

A Viñales le ayudó el hecho de que su moto no se convirtiera esta vez en una sauna rodante. "Sin duda ayudó que hoy no hiciera tanto calor". Por último, tras criticar a los técnicos de Aprilia, los alabó. "Las medidas para mejorar la disipación del calor ya eran reconocibles. Teníamos cinco grados menos y creo que nos veremos mejor cuando vuelva a hacer más calor."

Resultado MotoGP clasificación, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, +0.174 seg.

3º Miller, KTM, +0.409

4º Binder, KTM, + 0.484

5º Viñales, Aprilia, +0.489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0.576

8º Bagnaia, Ducati, + 0.597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0.627

10º Zarco, Ducati, + 0.664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0.748

12º Bastianini, Ducati, + 0.782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0.855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.886

15º Marc Márquez, Honda, + 0.965

16º Mir, Honda, + 1.079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1.151

18º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.201

19º Oliveira, Aprilia, + 1.327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.903

21º Nakagami, Honda, + 1.932

22º Baustista, Ducati, + 2.547

23º Lecuona, Honda, + 2.628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0.049 seg.

3º Zarco, Ducati, + 0.401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0.542

5º Quartararo, Yamaha, + 0.621

6º Marini, Ducati, + 0.729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0.954

11. Miller, KTM, + 1.006

12º Oliveira, Aprilia, + 1.081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1.356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1.389

17º Marc Márquez, Honda, + 1.597

18º Binder, KTM, + 1.665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1.839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3.003

23º Lecuona, Honda, + 3.780