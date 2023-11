Maverick Viñales (5e) : "L'intérêt de Honda m'honore".

La presse espagnole croit savoir que le HRC devrait sérieusement s'attacher les services de Maverick Viñales (28 ans) pour la saison prochaine. En effet, la place de Marc Márquez est toujours vacante et Alberto Puig, le directeur du team Repsol-Honda, ne tarit pas d'éloges sur son compatriote.

"L'intérêt de Honda m'honore. Mais j'ai un contrat pour 2024 avec mon équipe actuelle. Mais c'est bien pour moi, parce que maintenant, chez Aprilia, on doit être particulièrement gentil avec moi", a souri Viñales vendredi à Sepang, en réponse à une question à ce sujet.

Le vainqueur de 25 GP n'a en revanche pas été particulièrement gentil avec son employeur de Noale avant le GP de Malaisie. Jeudi, il se moquait encore effrontément des problèmes d'émission de chaleur de la RS-GP, qui l'avaient même contraint à l'abandon récemment à Buriram. "Le problème est connu depuis longtemps et nous n'arrivons pas à trouver de solution. Je n'abandonne jamais. Pas même dans une course de VTT. Mais j'avais 200 pulsations".

Viñales a commenté avec irritation la pique du pilote RNF-Aprilia Raúl Fernandez selon laquelle il s'en sortait bien avec la chaleur sur son Aprilia. "Qu'il se taise. Aleix et moi sommes tous les deux extrêmement en forme. Sur l'Aprilia qu'il pilote l'an dernier, ce problème était loin d'être aussi extrême".

Le pilote aux 224 GP et champion du monde Moto3 2016 a ensuite estimé que la première journée d'entraînement sur la piste de Sepang avait été "vraiment très, très bonne. La raison pour laquelle j'ai longtemps été assez loin sur la feuille de temps était le manque de grip. Mais cela s'est ensuite amélioré et j'étais satisfait de ma chasse aux temps avec des pneus frais".

Le fait que sa moto ne soit pas devenue un sauna roulant a aidé Viñales. "Le fait qu'il n'ait pas fait aussi chaud aujourd'hui nous a certainement aidés". Enfin, après avoir critiqué, il a tout de même entonné un éloge des techniciens Aprilia. "Nous n'avons pas eu de problème avec la chaleur, mais les mesures prises pour mieux l'évacuer étaient déjà visibles. Nous avions cinq degrés de moins et je pense que lorsqu'il fera à nouveau plus chaud, nous serons plus performants".

Résultat des essais chronométrés MotoGP, Sepang (10.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 1:57,823 min.

2. Martin, Ducati, + 0,174 sec

3. Miller, KTM, + 0,409

4. Binder, KTM, + 0,484

5. Viñales, Aprilia, + 0,489

6. Marini, Ducati, + 0,511

7. Quartararo, Yamaha, + 0,576

8. Bagnaia, Ducati, + 0,597

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10. Zarco, Ducati, + 0,664

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12. Bastianini, Ducati, + 0,782

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15. Marc Márquez, Honda, + 0,965

16. Mir, Honda, + 1,079

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18. Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,327

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21. Nakagami, Honda, + 1,932

22. Baustista, Ducati, + 2,547

23. Lecuona, Honda, + 2,628

Résultat MotoGP FP1, Sepang (10.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11. Miller, KTM, + 1,006

12. Oliveira, Aprilia, + 1,081

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15. Bagnaia, Ducati, + 1,375

16. Bastianini, Ducati, + 1,389

17. Marc Márquez, Honda, + 1,597

18. Binder, KTM, + 1,665

19. Mir, Honda, + 2:01,348

20. Viñales, Aprilia, + 1,839

21. Nakagami, Honda, + 2,024

22. Bautista, Ducati, + 3,003

23. Lecuona, Honda, + 3,780