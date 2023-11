Maverick Viñales (5°): "L'interesse della Honda mi onora".

La stampa spagnola vuole sapere che la HRC si sta impegnando seriamente per assicurarsi i servizi di Maverick Viñales (28) per la prossima stagione. Questo perché il sedile di Marc Márquez è ancora vacante e il direttore del team Repsol Honda Alberto Puig sta attualmente elogiando il suo connazionale al cielo.

"Sono onorato dell'interesse di Honda. Ma ho un contratto con la mia attuale squadra per il 2024. Ma è un bene per me, perché ora in Aprilia devono essere molto gentili con me", ha sorriso Viñales venerdì a Sepang quando gli è stato chiesto di parlarne.

Il 25 volte vincitore di un GP, tuttavia, non è stato particolarmente gentile con il suo datore di lavoro di Noale in vista del GP della Malesia. Giovedì ha bestemmiato apertamente sui problemi di emissione di calore della RS-GP, che lo hanno recentemente costretto al ritiro a Buriram. "Il problema è noto da tempo e non riusciamo a trovare una soluzione. Non mi arrendo mai. Nemmeno in una gara di mountain bike. Ma avevo 200 pulsazioni".

Viñales ha commentato con irritazione la scivolata laterale del pilota della RNF-Aprilia Raúl Fernandez, che con la sua Aprilia stava affrontando bene il caldo. "Dovrebbe stare zitto. Sia io che Aleix siamo estremamente in forma. Con l'Aprilia dell'anno scorso, che lui guidava, il problema non era così estremo".

Tuttavia, il 224 volte partecipante al GP e Campione del Mondo Moto3 2016 ha ritenuto che il primo giorno di prove sul circuito di Sepang sia stato "davvero, davvero buono. Il motivo per cui sono stato a lungo in fondo alla classifica dei tempi è stata la mancanza di aderenza. Ma è andata sempre meglio e sono stato contento dei miei tempi con le gomme fresche".

Viñales è stato aiutato dal fatto che questa volta la sua moto non è diventata una sauna. "Sicuramente ha aiutato il fatto che oggi non faceva così caldo". Infine, dopo aver criticato i tecnici Aprilia, li ha elogiati. "Le misure per migliorare la dissipazione del calore erano già riconoscibili. Abbiamo avuto cinque gradi in meno e credo che faremo più bella figura quando farà di nuovo più caldo".

Risultati MotoGP qualifiche, Sepang (10.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min.

2° Martin, Ducati, +0,174 sec

3° Miller, KTM, + 0,409

4° Binder, KTM, + 0,484

5° Viñales, Aprilia, + 0,489

6° Marini, Ducati, + 0,511

7° Quartararo, Yamaha, + 0,576

8° Bagnaia, Ducati, + 0,597

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10° Zarco, Ducati, + 0,664

11° Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12° Bastianini, Ducati, + 0,782

13° Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15° Marc Márquez, Honda, + 0,965

16° Mir, Honda, + 1,079

17° Pol Espargaró, KTM, + 1.151

18° Raúl Fernandez, Aprilia, + 1.201

19° Oliveira, Aprilia, + 1.327

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.903

21° Nakagami, Honda, + 1.932

22° Baustista, Ducati, + 2.547

23° Lecuona, Honda, + 2.628

Risultati MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1° Martin, Ducati, 1:59.513 min.

2° Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec.

3° Zarco, Ducati, + 0,401

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6° Marini, Ducati, + 0,729

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11° Miller, KTM, + 1,006

12° Oliveira, Aprilia, + 1,081

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.267

14° Di Giannantonio, Ducati, + 1.356

15° Bagnaia, Ducati, +1.375

16° Bastianini, Ducati, +1.389

17° Marc Márquez, Honda, + 1.597

18° Binder, KTM, + 1.665

19° Mir, Honda, + 2'01.348

20° Viñales, Aprilia, + 1.839

21° Nakagami, Honda, + 2.024

22° Bautista, Ducati, + 3.003

23° Lecuona, Honda, + 3.780