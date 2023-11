Maverick Viñales (5º): "O interesse da Honda honra-me"

Depois de ter estado longe da Q2 durante muito tempo, Maverick Viñales aumentou o ritmo no final dos treinos. No entanto, após o primeiro dia em Sepang, teve de comentar o seu futuro.

A imprensa espanhola quer saber que a HRC está a fazer grandes esforços para assegurar os serviços de Maverick Viñales (28) para a próxima época. Isto porque o lugar de Marc Márquez ainda está vago e o chefe de equipa da Repsol Honda, Alberto Puig, está a elogiar o seu compatriota.

"Sinto-me honrado com o interesse da Honda. Mas tenho um contrato com a minha atual equipa até 2024. Mas é bom para mim porque agora têm de ser mais simpáticos comigo na Aprilia", sorriu Viñales na sexta-feira em Sepang quando questionado sobre o assunto.

O 25 vezes vencedor de GPs, no entanto, não foi particularmente simpático para o seu empregador de Noale no período que antecedeu o GP da Malásia. Na quinta-feira, ele blasfemou descaradamente sobre os problemas com a emissão de calor do RS-GP, que recentemente o forçaram a se aposentar em Buriram. "O problema é conhecido há muito tempo e não conseguimos encontrar uma solução. Eu nunca desisto. Nem mesmo numa corrida de bicicleta de montanha. Mas tive 200 pulsações".

Viñales comentou irritado com a batida lateral do piloto da RNF-Aprilia, Raúl Fernandez, que estava a lidar bem com o calor na sua Aprilia. "Ele devia calar-se. O Aleix e eu estamos ambos em grande forma. Na Aprilia do ano passado, que ele pilota, este problema não era nem de perto nem de longe tão extremo."

No entanto, o 224 vezes participante no GP e Campeão do Mundo de Moto3 de 2016 sentiu que o primeiro dia de treinos na pista de Sepang foi "muito, muito bom. A razão pela qual estive muito tempo no fundo da tabela de tempos foi a falta de aderência. Mas isso foi melhorando e fiquei contente com os meus tempos com pneus novos."

Viñales foi ajudado pelo facto de a sua moto não se ter transformado numa sauna rolante desta vez. "Ajudou certamente o facto de não estar tão quente hoje." Finalmente, depois de criticar os técnicos da Aprilia, ele elogiou-os. "As medidas para melhorar a dissipação de calor já eram reconhecíveis. Tivemos menos cinco graus e acredito que vamos estar melhor quando estiver mais quente novamente."

Resultados da qualificação de MotoGP, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, +0,174 seg

3º Miller, KTM, +0,409

4º Binder, KTM, + 0,484

5º Viñales, Aprilia, + 0,489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0,576

8º Bagnaia, Ducati, + 0,597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10º Zarco, Ducati, + 0,664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12º Bastianini, Ducati, + 0,782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15º Marc Márquez, Honda, + 0,965

16º Mir, Honda, + 1,079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18º Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19º Oliveira, Aprilia, + 1,327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21º Nakagami, Honda, + 1,932

22º Baustista, Ducati, + 2,547

23º Lecuona, Honda, + 2,628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0,049 seg

3º Zarco, Ducati, + 0,401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5º Quartararo, Yamaha, + 0,621

6º Marini, Ducati, + 0,729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11º Miller, KTM, + 1,006

12º Oliveira, Aprilia, + 1,081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1,389

17º Marc Márquez, Honda, + 1,597

18º Binder, KTM, + 1,665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1,839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3,003

23º Lecuona, Honda, + 3,780