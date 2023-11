Lo que dice Luca Marini sobre la oferta de Repsol Honda

El piloto del Mooney VR46 Luca Marini admitió en Sepang que había mantenido conversaciones con Alberto Puig para fichar por el glorioso equipo Repsol Honda. Tras la fuga de Marc Márquez a Gresini Ducati, el equipo busca desesperadamente un sucesor para el gigante español. Sin embargo, Marini tiene contrato en vigor con el equipo de su hermanastro Valentino Rossi para 2024. Además, el rendimiento actual de la Honda RC213V no está a la altura de las ambiciones deportivas del italiano.

"Me siento fuerte y he mejorado mucho durante la temporada", declaró el piloto de 26 años en Sepang a última hora de la tarde del viernes. "El año que viene quiero ser competitivo y luchar por podios en cada carrera. Quiero conseguir mejores resultados, ése es mi principal objetivo. Haré todo lo que pueda para conseguirlo. De momento tengo la mejor moto. Pero ir a un equipo de fábrica, desarrollar mi propia moto junto con los ingenieros y marcar mi propio camino sería algo completamente diferente. Sé que mi paquete actual es fantástico y que mi equipo está trabajando muy bien. La Ducati funciona de maravilla en todas las situaciones y en todas las condiciones. Pero como piloto también tengo sueños y metas: pilotar para un equipo de fábrica es algo increíble. Pero hace falta el proyecto y la situación adecuados".

Marini terminó la sesión libre del viernes en Malasia en sexta posición, a medio segundo del extraordinario Alex Márquez (Gresini Ducati).



"Esperaba un día mejor y más fácil, pero la pista es completamente diferente a la del test", ha dicho Marini, octavo. "El año pasado la pista era increíble y ofrecía mucho agarre, me sentía cómodo. Hoy he tropezado, como muchos otros. Hice una buena vuelta en la FP2 y me coloqué entre los seis primeros, lo cual estuvo bien, pero todavía tenemos que mejorar, sobre todo en la última parte de la frenada. Si lo consigo, podré levantar la moto antes y acelerar mejor. Ese es mi objetivo para el sábado, Alex Márquez ha pilotado de forma impresionante".

Resultado MotoGP clasificación, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, +0.174 seg.

3º Miller, KTM, +0.409

4º Binder, KTM, + 0.484

5º Viñales, Aprilia, +0.489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0.576

8º Bagnaia, Ducati, + 0.597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0.627

10º Zarco, Ducati, + 0.664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0.748

12º Bastianini, Ducati, + 0.782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0.855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.886

15º Marc Márquez, Honda, + 0.965

16º Mir, Honda, + 1.079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1.151

18º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.201

19º Oliveira, Aprilia, + 1.327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.903

21º Nakagami, Honda, + 1.932

22º Bautista, Ducati, + 2.547

23º Lecuona, Honda, + 2.628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0.049 seg.

3º Zarco, Ducati, + 0.401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0.542

5º Quartararo, Yamaha, + 0.621

6º Marini, Ducati, + 0.729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0.954

11. Miller, KTM, + 1.006

12º Oliveira, Aprilia, + 1.081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1.356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1.389

17º Marc Márquez, Honda, + 1.597

18º Binder, KTM, + 1.665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1.839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3.003

23º Lecuona, Honda, + 3.780