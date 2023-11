Ce que dit Luca Marini de l'offre de Repsol Honda

Le pilote Mooney-VR46 Luca Marini a admis à Sepang qu'il avait eu des discussions avec Alberto Puig au sujet d'un transfert dans la glorieuse équipe Repsol-Honda. Là-bas, on cherche désespérément un successeur au géant espagnol après la fuite de Marc Marquez chez Gresini Ducati. Mais Marini a un contrat valable jusqu'en 2024 avec l'équipe de son demi-frère Valentino Rossi. De plus, les performances actuelles de la Honda RC213V ne coïncident pas avec les ambitions sportives de l'Italien.

"Je me sens fort et je me suis nettement amélioré durant la saison", a raconté le pilote de 26 ans à Sepang vendredi en fin d'après-midi. "L'année prochaine, je veux être compétitif et me battre pour des podiums à chaque course. Je veux obtenir de meilleurs résultats, c'est mon objectif principal. Pour y parvenir, je vais tout faire. Pour l'instant, j'ai la meilleure moto. Mais aller dans une équipe d'usine, y développer sa propre moto avec les ingénieurs et tracer sa propre voie, ce serait tout autre chose. Je sais que mon package actuel est fantastique et que mon équipe travaille très bien. La Ducati fonctionne parfaitement dans toutes les situations et conditions. Mais en tant que pilote, j'ai aussi des rêves et des objectifs - piloter pour une équipe d'usine est quelque chose d'incroyable. Mais pour cela, il faut le bon projet et la bonne situation".

Marini a terminé la séance d'essais de vendredi en Malaisie à la sixième place, à une bonne demi-seconde de l'excellent Alex Marquez (Gresini Ducati).



"Je m'attendais à une journée meilleure et plus facile, mais le circuit est complètement différent de celui des essais", a estimé Marini, huitième du championnat du monde. "L'année dernière, la piste était incroyable et offrait beaucoup d'adhérence, je me sentais bien. Aujourd'hui, j'ai trébuché, comme beaucoup d'autres. En FP2, j'ai réussi un bon tour et je me suis classé dans le top six, c'était bien, mais nous devons quand même nous améliorer, surtout dans la dernière partie du freinage. Si j'y parviens, je pourrai redresser la moto plus tôt et ensuite mieux accélérer. C'est mon objectif pour samedi, Alex Marquez a fait une course très impressionnante".

Résultat des essais chronométrés MotoGP, Sepang (10.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 1:57,823 min.

2. Martin, Ducati, + 0,174 sec

3. Miller, KTM, + 0,409

4. Binder, KTM, + 0,484

5. Viñales, Aprilia, + 0,489

6. Marini, Ducati, + 0,511

7. Quartararo, Yamaha, + 0,576

8. Bagnaia, Ducati, + 0,597

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10. Zarco, Ducati, + 0,664

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12. Bastianini, Ducati, + 0,782

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15. Marc Márquez, Honda, + 0,965

16. Mir, Honda, + 1,079

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18. Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,327

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21. Nakagami, Honda, + 1,932

22. Bautista, Ducati, + 2,547

23. Lecuona, Honda, + 2,628

Résultat MotoGP FP1, Sepang (10.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11. Miller, KTM, + 1,006

12. Oliveira, Aprilia, + 1,081

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15. Bagnaia, Ducati, + 1,375

16. Bastianini, Ducati, + 1,389

17. Marc Márquez, Honda, + 1,597

18. Binder, KTM, + 1,665

19. Mir, Honda, + 2:01,348

20. Viñales, Aprilia, + 1,839

21. Nakagami, Honda, + 2,024

22. Bautista, Ducati, + 3,003

23. Lecuona, Honda, + 3,780