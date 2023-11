Le parole di Luca Marini sull'offerta di Repsol Honda

Il pilota del Mooney VR46 Luca Marini ha ammesso a Sepang di aver avuto colloqui con Alberto Puig per un passaggio al glorioso team Repsol Honda. Dopo la fuga di Marc Marquez alla Gresini Ducati, il team è alla disperata ricerca di un successore del gigante spagnolo. Tuttavia, Marini ha un contratto valido con la squadra del fratellastro Valentino Rossi per il 2024. Inoltre, le attuali prestazioni della Honda RC213V non corrispondono alle ambizioni sportive dell'italiano.

"Mi sento forte e sono migliorato molto durante la stagione", ha detto il 26enne a Sepang nel tardo pomeriggio di venerdì. "L'anno prossimo voglio essere competitivo e lottare per il podio in ogni gara. Voglio ottenere risultati migliori, questo è il mio obiettivo principale. Farò tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo. Al momento ho la moto migliore. Ma passare a un team ufficiale, sviluppare la mia moto insieme agli ingegneri e definire il mio percorso sarebbe qualcosa di completamente diverso. So che il mio pacchetto attuale è fantastico e che la mia squadra sta lavorando molto bene. La Ducati funziona benissimo in ogni situazione e in ogni condizione. Ma come pilota ho anche dei sogni e degli obiettivi: correre per un team ufficiale è qualcosa di incredibile. Ma ci vuole il progetto giusto e la situazione giusta".

Marini ha concluso la sessione di prove del venerdì in Malesia al sesto posto, con un buon mezzo secondo di distacco dall'eccezionale Alex Marquez (Gresini Ducati).



"Mi aspettavo una giornata migliore e più facile, ma la pista è completamente diversa da quella dei test", ha detto Marini, ottavo classificato. "L'anno scorso la pista era incredibile e offriva molto grip, mi sentivo a mio agio. Oggi sono inciampato, come molti altri. Nelle FP2 ho fatto un buon giro e sono entrato nei primi 6, il che è stato bello, ma dobbiamo ancora migliorare, soprattutto nell'ultima parte della manovra di frenata. Se riuscirò a farlo, potrò alzare prima la moto e accelerare meglio. Questo è il mio obiettivo per sabato, Alex Marquez ha guidato in modo impressionante".

Risultati qualifiche MotoGP, Sepang (10.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min.

2° Martin, Ducati, +0,174 sec

3° Miller, KTM, + 0,409

4° Binder, KTM, + 0,484

5° Viñales, Aprilia, + 0,489

6° Marini, Ducati, + 0,511

7° Quartararo, Yamaha, + 0,576

8° Bagnaia, Ducati, + 0,597

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10° Zarco, Ducati, + 0,664

11° Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12° Bastianini, Ducati, + 0,782

13° Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15° Marc Márquez, Honda, + 0,965

16° Mir, Honda, + 1,079

17° Pol Espargaró, KTM, + 1.151

18° Raúl Fernandez, Aprilia, + 1.201

19° Oliveira, Aprilia, + 1.327

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.903

21° Nakagami, Honda, + 1.932

22° Bautista, Ducati, + 2.547

23° Lecuona, Honda, + 2.628

Risultati MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1° Martin, Ducati, 1:59.513 min.

2° Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec.

3° Zarco, Ducati, + 0,401

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6° Marini, Ducati, + 0,729

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11° Miller, KTM, + 1,006

12° Oliveira, Aprilia, + 1,081

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.267

14° Di Giannantonio, Ducati, + 1.356

15° Bagnaia, Ducati, +1.375

16° Bastianini, Ducati, +1.389

17° Marc Márquez, Honda, + 1.597

18° Binder, KTM, + 1.665

19° Mir, Honda, + 2'01.348

20° Viñales, Aprilia, + 1.839

21° Nakagami, Honda, + 2.024

22° Bautista, Ducati, + 3.003

23° Lecuona, Honda, + 3.780