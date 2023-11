O que Luca Marini diz sobre a oferta da Repsol Honda

O piloto da Mooney VR46, Luca Marini, admitiu em Sepang que manteve conversações com Alberto Puig sobre uma mudança para a gloriosa equipa Repsol Honda. Após a fuga de Marc Marquez para a Gresini Ducati, a equipa está desesperadamente à procura de um sucessor para o gigante espanhol. No entanto, Marini tem um contrato válido com a equipa do seu meio-irmão Valentino Rossi para 2024. Além disso, o desempenho atual da Honda RC213V não corresponde às ambições desportivas do italiano.

"Sinto-me forte e melhorei muito durante a época", disse o piloto de 26 anos no final da tarde de sexta-feira em Sepang. "No próximo ano, quero ser competitivo e lutar pelo pódio em todas as corridas. Quero alcançar melhores resultados, esse é o meu principal objetivo. Vou fazer tudo o que puder para o conseguir. Neste momento, tenho a melhor mota. Mas ir para uma equipa de fábrica, desenvolver a minha própria moto juntamente com os engenheiros e definir o meu próprio caminho seria algo completamente diferente. Sei que o meu pacote atual é fantástico e que a minha equipa está a trabalhar muito bem. A Ducati funciona de forma brilhante em todas as situações e em todas as condições. Mas, como piloto, também tenho sonhos e objectivos - correr para uma equipa de fábrica é algo incrível. Mas é preciso o projeto certo e a situação certa."

Marini terminou a sessão de treinos de sexta-feira na Malásia em sexto lugar, a meio segundo do excelente Alex Marquez (Gresini Ducati).



"Eu esperava um dia melhor e mais fácil, mas a pista é completamente diferente do teste", disse Marini, oitavo colocado. "No ano passado a pista era incrível e oferecia muita aderência, senti-me confortável. Hoje tropecei - como muitos outros. Consegui uma boa volta no FP2 e fiquei entre os 6 primeiros, o que foi bom, mas ainda temos de melhorar, especialmente na última parte da manobra de travagem. Se conseguir fazer isso, posso levantar a mota mais cedo e depois acelerar melhor. É esse o meu objetivo para sábado, o Alex Marquez fez uma corrida muito impressionante."

Resultados da qualificação de MotoGP, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, +0,174 seg

3º Miller, KTM, +0,409

4º Binder, KTM, + 0,484

5º Viñales, Aprilia, + 0,489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0,576

8º Bagnaia, Ducati, + 0,597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10º Zarco, Ducati, + 0,664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12º Bastianini, Ducati, + 0,782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15º Marc Márquez, Honda, + 0,965

16º Mir, Honda, + 1,079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18º Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19º Oliveira, Aprilia, + 1,327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21º Nakagami, Honda, + 1,932

22º Bautista, Ducati, + 2,547

23º Lecuona, Honda, + 2,628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0,049 seg

3º Zarco, Ducati, + 0,401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5º Quartararo, Yamaha, + 0,621

6º Marini, Ducati, + 0,729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11º Miller, KTM, + 1,006

12º Oliveira, Aprilia, + 1,081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1,389

17º Marc Márquez, Honda, + 1,597

18º Binder, KTM, + 1,665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1,839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3,003

23º Lecuona, Honda, + 3,780