Marco Bezzecchi (Ducati/9e) : "Demandez à Michelin !"

"Je n'ai pas à me plaindre, je suis satisfait, surtout de mon rythme", a déclaré Marco Bezzecchi après la première journée d'essais en Malaisie et sa neuvième place (+ 0,627 sec). "Sur un tour, j'espérais un peu mieux, mais j'ai dû adapter mon plan à la dernière minute".

"J'ai essayé un 'time attack' le matin et j'ai utilisé un pneu de plus que prévu parce que la pluie menaçait et que nous devions comprendre comment la moto allait se comporter. C'est pourquoi je n'avais plus qu'une seule chance de faire un chrono l'après-midi", a expliqué le pilote Ducati GP22 du Mooney VR46 Racing Team.

En plus de cela, "j'avais un pneu qui avait déjà chauffé une fois et qui n'était pas vraiment bon. Quand j'ai commencé à utiliser ce pneu l'après-midi, j'étais vraiment lent et je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Mais nous avons rapidement dû faire une autre chasse au temps parce que les nuages de pluie étaient toujours là - et lors de la 'time attack', j'ai alors compris pourquoi j'étais lent. L'autre pneu était bien meilleur".

"Mon rythme n'était pas si mauvais et, dans l'ensemble, mon feeling avec la moto n'était pas non plus si mauvais. Mais avec un seul vrai chrono, je n'étais pas assez rapide. Normalement, je fais deux chronométrages d'affilée. C'est là que je dois m'améliorer. Mais nous avons atteint notre objectif de passer directement en Q2", a ajouté l'Italien de 24 ans.

Interrogé sur les raisons des problèmes récurrents avec les pneus préchauffés ("pre heated tyres"), "Bez" a répondu cool : "Demandez à Michelin. Je ne sais pas, désolé".

Résultat des essais chronométrés MotoGP, Sepang (10.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 1:57,823 min

2. Martin, Ducati, + 0,174 sec

3. Miller, KTM, + 0,409

4. Binder, KTM, + 0,484

5. Viñales, Aprilia, + 0,489

6. Marini, Ducati, + 0,511

7. Quartararo, Yamaha, + 0,576

8. Bagnaia, Ducati, + 0,597

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10. Zarco, Ducati, + 0,664

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12. Bastianini, Ducati, + 0,782

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15. Marc Márquez, Honda, + 0,965

16. Mir, Honda, + 1,079

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18. Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,327

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21. Nakagami, Honda, + 1,932

22. Baustista, Ducati, + 2,547

23. Lecuona, Honda, + 2,628

Résultat MotoGP FP1, Sepang (10.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11. Miller, KTM, + 1,006

12. Oliveira, Aprilia, + 1,081

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15. Bagnaia, Ducati, + 1,375

16. Bastianini, Ducati, + 1,389

17. Marc Márquez, Honda, + 1,597

18. Binder, KTM, + 1,665

19. Mir, Honda, + 2:01,348

20. Viñales, Aprilia, + 1,839

21. Nakagami, Honda, + 2,024

22. Bautista, Ducati, + 3,003

23. Lecuona, Honda, + 3,780