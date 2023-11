Marco Bezzecchi (Ducati/9°): "Chiedete alla Michelin!".

"Non posso lamentarmi, sono contento, soprattutto del mio passo", ha detto Marco Bezzecchi dopo la prima giornata di prove in Malesia e il suo nono posto (+0,627 sec). "Speravo di fare un po' di più in un giro, ma ho dovuto adattare il mio piano con poco preavviso".

"Ho provato un 'time attack' al mattino e ho usato una gomma in più del previsto perché c'era una minaccia di pioggia e dovevamo capire come si sarebbe comportata la moto. Per questo motivo ho avuto la possibilità di fare un time attack solo nel pomeriggio", ha spiegato il pilota della Ducati GP22 del Mooney VR46 Racing Team.

Inoltre: "Avevo uno pneumatico che si era già scaldato una volta e non era molto buono. Quando ho iniziato con questo pneumatico nel pomeriggio, ero molto lento e non riuscivo a capire perché fosse così. Ma presto abbiamo dovuto iniziare un altro time attack perché le nuvole di pioggia erano sempre lì - e durante il "time attack" ho capito perché ero lento. L'altro pneumatico andava molto meglio".

"Il mio ritmo non era male e il mio feeling con la moto non era male. Ma con un solo vero time attack non ero abbastanza veloce. Di solito faccio due crono di fila. Devo migliorare in questo senso. Ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di passare direttamente alla Q2", ha aggiunto il 24enne italiano.

Alla domanda sulle ragioni dei ricorrenti problemi con gli pneumatici preriscaldati, "Bez" ha risposto freddamente: "Chiedete alla Michelin. Non lo so, mi dispiace".

Risultati delle qualifiche della MotoGP, Sepang (10.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min.

2° Martin, Ducati, +0,174 sec

3° Miller, KTM, + 0,409

4° Binder, KTM, + 0,484

5° Viñales, Aprilia, + 0,489

6° Marini, Ducati, + 0,511

7° Quartararo, Yamaha, + 0,576

8° Bagnaia, Ducati, + 0,597

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10° Zarco, Ducati, + 0,664

11° Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12° Bastianini, Ducati, + 0,782

13° Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15° Marc Márquez, Honda, + 0,965

16° Mir, Honda, + 1,079

17° Pol Espargaró, KTM, + 1.151

18° Raúl Fernandez, Aprilia, + 1.201

19° Oliveira, Aprilia, + 1.327

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.903

21° Nakagami, Honda, + 1.932

22° Baustista, Ducati, + 2.547

23° Lecuona, Honda, + 2.628

Risultati MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1° Martin, Ducati, 1:59.513 min.

2° Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec.

3° Zarco, Ducati, + 0,401

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6° Marini, Ducati, + 0,729

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11° Miller, KTM, + 1,006

12° Oliveira, Aprilia, + 1,081

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.267

14° Di Giannantonio, Ducati, + 1.356

15° Bagnaia, Ducati, +1.375

16° Bastianini, Ducati, +1.389

17° Marc Márquez, Honda, + 1.597

18° Binder, KTM, + 1.665

19° Mir, Honda, + 2'01.348

20° Viñales, Aprilia, + 1.839

21° Nakagami, Honda, + 2.024

22° Bautista, Ducati, + 3.003

23° Lecuona, Honda, + 3.780