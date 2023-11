Aleix Espargaró (20º): "Más rápido que Usain Bolt"

"Habría sido completamente diferente si las cosas hubieran ido bien pero aún así no hubiera sido rápido. Pero sé exactamente lo que ha sido", tranquilizó Aleix Espargaró (34) a su equipo tras sus cuatro caídas de entrenamientos. "He utilizado una nueva horquilla Öhlins un poco más larga por tercera vez esta temporada. No había funcionado antes. Pero quería probarla de nuevo en Sepang". Eso se fue por el desagüe, o más bien por el cuero.

Con su traje de cuero hecho jirones, el tres veces ganador de MotoGP ya no podía hacer mucho bien después de sus aventuras. Pero proporcionó las imágenes más espectaculares de la jornada. Especialmente en la primera de sus cuatro caídas en la última curva de Sepang. "Un poco de aceite goteó sobre el escape caliente. Debido a las llamas, tuve que salir de allí lo más rápido posible. Casi más rápido que Usain Bolt", dijo el catalán, que aún tenía ganas de bromear. "Parecía un show cooking de teppanyaki".

El problema del difícil manejo con el otro tenedor continuó dramáticamente por la tarde. En poco más de 30 minutos, el mayor de los dos hermanos Espargaró se fue al suelo tres veces más, superando incluso el récord de Marc Márquez de tres caídas en un día en Sachsenring. Sin embargo, el piloto de Honda llegó a registrar cinco caídas en unas 40 horas en el GP de Alemania.

"Las caídas fueron todas bastante inofensivas en lugares lentos", dijo Aleix Espargaró, 318 veces participante en el GP, tras la emocionante jornada de entrenamientos. Sobre todo, sobrevivió a su serie de caídas prácticamente ileso. Sólo tuvo que coserse una pequeña herida en el codo en el centro médico. "Estos puntos duelen más que mis caídas".

No obstante, el quinto clasificado del mundial se muestra optimista de cara al sprint y a la carrera. "Por supuesto, saldré con la horquilla normal. Creo que aquí somos rápidos. No puedo juzgar hasta qué punto tenemos bajo control el problema del sobrecalentamiento. Para eso habría que rodar más de diez vueltas seguidas".

Es bien sabido que éste no fue el caso el viernes. "Pero no tendremos ninguna posibilidad de ganar a Ducati. Nos falta un poco de par y potencia", dice Espargaró.

Resultado MotoGP clasificación, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, + 0.174 seg.

3º Miller, KTM, + 0.409

4º Binder, KTM, + 0.484

5º Viñales, Aprilia, + 0.489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0.576

8º Bagnaia, Ducati, + 0.597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0.627

10º Zarco, Ducati, + 0.664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0.748

12º Bastianini, Ducati, + 0.782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0.855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.886

15º Marc Márquez, Honda, + 0.965

16º Mir, Honda, + 1.079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1.151

18º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.201

19º Oliveira, Aprilia, + 1.327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.903

21º Nakagami, Honda, + 1.932

22º Baustista, Ducati, + 2.547

23º Lecuona, Honda, + 2.628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0.049 seg.

3º Zarco, Ducati, + 0.401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0.542

5º Quartararo, Yamaha, + 0.621

6º Marini, Ducati, + 0.729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0.954

11. Miller, KTM, + 1.006

12º Oliveira, Aprilia, + 1.081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1.356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1.389

17º Marc Márquez, Honda, + 1.597

18º Binder, KTM, + 1.665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1.839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3.003

23º Lecuona, Honda, + 3.780