Aleix Espargaró (20e) : "Plus rapide qu'Usain Bolt".

"Cela aurait été très différent si tout s'était bien passé et que je n'avais pas été rapide. Mais je sais exactement ce qui s'est passé", a déclaré Aleix Espargaró (34 ans) à son équipe après ses quatre chutes aux essais. "J'ai utilisé pour la troisième fois cette saison une nouvelle fourche Öhlins un peu plus longue. Cela n'avait déjà pas fonctionné à l'époque. Mais à Sepang, j'ai voulu l'essayer à nouveau". Cela a tourné au vinaigre, ou plutôt au cuir.

Avec sa combinaison de cuir en lambeaux, le triple vainqueur du MotoGP n'avait plus grand chose à faire après ses aventures. Mais il a fourni les images les plus spectaculaires de la journée. Notamment lors de la première de ses quatre chutes dans le virage d'arrivée de Sepang. "Il y avait un peu d'huile qui tombait sur le pot d'échappement brûlant. À cause des flammes, j'ai pris la fuite sans tarder. Presque plus vite qu'Usain Bolt", a déclaré le Catalan, qui avait tout de même envie de plaisanter. "On aurait dit un show cooking de teppanyaki".

Le problème de la conduite difficile avec l'autre fourche s'est poursuivi de manière dramatique l'après-midi. En un peu plus de 30 minutes, l'aîné des deux frères Espargaró a encore glissé à trois reprises, dépassant même le record de Marc Márquez avec trois chutes en une journée sur le Sachsenring. En 40 heures environ, le pilote Honda a même enregistré cinq chutes au GP d'Allemagne.

"Les chutes étaient toutes assez bénignes dans des endroits lents", a rassuré Aleix Espargaró, 318 participations à des GP, après une journée d'entraînement passionnante. Surtout, il est sorti pratiquement indemne de sa série de crashs. Il a seulement dû se faire recoudre une petite plaie au coude au centre médical. "Ces points de suture m'ont fait plus mal que mes chutes".

Pour le sprint et la course, le cinquième du championnat du monde est malgré tout optimiste. "Je partirai bien sûr avec la fourche normale. Je pense que nous sommes rapides ici. Dans quelle mesure nous avons mieux maîtrisé le problème de la surchauffe, je ne peux pas le dire. Pour cela, il faudrait faire plus de dix tours d'affilée".

Il est bien connu que cela n'a pas été le cas ce vendredi. "Mais nous n'aurons aucune chance de victoire contre Ducati. Il nous manque un peu de couple et de puissance", sait Espargaró.

Résultat des essais chronométrés MotoGP, Sepang (10.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 1:57,823 min

2. Martin, Ducati, + 0,174 sec

3. Miller, KTM, + 0,409

4. Binder, KTM, + 0,484

5. Viñales, Aprilia, + 0,489

6. Marini, Ducati, + 0,511

7. Quartararo, Yamaha, + 0,576

8. Bagnaia, Ducati, + 0,597

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10. Zarco, Ducati, + 0,664

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12. Bastianini, Ducati, + 0,782

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15. Marc Márquez, Honda, + 0,965

16. Mir, Honda, + 1,079

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18. Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,327

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21. Nakagami, Honda, + 1,932

22. Baustista, Ducati, + 2,547

23. Lecuona, Honda, + 2,628

Résultat MotoGP FP1, Sepang (10.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11. Miller, KTM, + 1,006

12. Oliveira, Aprilia, + 1,081

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15. Bagnaia, Ducati, + 1,375

16. Bastianini, Ducati, + 1,389

17. Marc Márquez, Honda, + 1,597

18. Binder, KTM, + 1,665

19. Mir, Honda, + 2:01,348

20. Viñales, Aprilia, + 1,839

21. Nakagami, Honda, + 2,024

22. Bautista, Ducati, + 3,003

23. Lecuona, Honda, + 3,780