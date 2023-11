Aleix Espargaró (20°): "Più veloce di Usain Bolt".

Quattro cadute in un giorno di prove: il pilota ufficiale Aprilia Aleix Espargaró ha comunque preso con umorismo il disastro del venerdì di Sepang. Ha anche potuto dimostrare di essere fisicamente in forma.

"Sarebbe stato completamente diverso se le cose fossero andate bene ma non fossi stato ancora veloce. Ma so esattamente cosa è stato", ha rassicurato Aleix Espargaró (34) dopo le quattro cadute in prova. "Ho usato una nuova forcella Öhlins leggermente più lunga per la terza volta in questa stagione. Allora non aveva funzionato. Ma volevo provarla di nuovo a Sepang". La cosa è andata a rotoli, o meglio la pelle.

Con la sua tuta di pelle a brandelli, il tre volte vincitore della MotoGP non ha più potuto fare molto dopo le sue avventure. Ma ha fornito le immagini più spettacolari della giornata. Soprattutto nella prima delle sue quattro cadute all'ultima curva di Sepang. "Un po' di olio è colato sullo scarico caldo. A causa delle fiamme, ho dovuto uscire di lì il più velocemente possibile". Quasi più veloce di Usain Bolt", ha detto il catalano, che aveva ancora voglia di scherzare. "Sembrava uno show di cucina teppanyaki".

Il problema della difficile gestione con l'altra forchetta è continuato drammaticamente nel pomeriggio. In poco più di 30 minuti, il maggiore dei due fratelli Espargaró è scivolato altre tre volte, superando addirittura il record di Marc Márquez di tre cadute in un giorno al Sachsenring. Tuttavia, il pilota della Honda ha registrato addirittura cinque cadute in circa 40 ore di gara al GP di Germania.

"Le cadute sono state tutte abbastanza innocue in punti lenti", ha detto il 318 volte partecipante al GP Aleix Espargaró dopo l'emozionante giornata di allenamento. Soprattutto, è sopravvissuto alla serie di incidenti praticamente illeso. Ha dovuto solo farsi ricucire una piccola ferita sul gomito al centro medico. "Questi punti fanno più male delle cadute".

Tuttavia, il quinto classificato al campionato del mondo è ottimista per lo sprint e la gara. "Naturalmente uscirò con la forcella normale. Penso che qui siamo veloci. Non posso giudicare fino a che punto il problema del surriscaldamento sia sotto controllo. Per farlo bisognerebbe percorrere più di dieci giri di fila".

È risaputo che venerdì non è stato così. "Ma non avremo alcuna possibilità di vincere contro la Ducati. Ci mancano un po' di coppia e di potenza", dice Espargaró.

Risultati qualifiche MotoGP, Sepang (10.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min.

2° Martin, Ducati, + 0,174 sec.

3° Miller, KTM, + 0,409

4° Binder, KTM, + 0,484

5° Viñales, Aprilia, + 0,489

6° Marini, Ducati, + 0,511

7° Quartararo, Yamaha, + 0,576

8° Bagnaia, Ducati, + 0,597

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10° Zarco, Ducati, + 0,664

11° Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12° Bastianini, Ducati, + 0,782

13° Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15° Marc Márquez, Honda, + 0,965

16° Mir, Honda, + 1,079

17° Pol Espargaró, KTM, + 1.151

18° Raúl Fernandez, Aprilia, + 1.201

19° Oliveira, Aprilia, + 1.327

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.903

21° Nakagami, Honda, + 1.932

22° Baustista, Ducati, + 2.547

23° Lecuona, Honda, + 2.628

Risultati MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1° Martin, Ducati, 1:59.513 min.

2° Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec.

3° Zarco, Ducati, + 0,401

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6° Marini, Ducati, + 0,729

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11° Miller, KTM, + 1,006

12° Oliveira, Aprilia, + 1,081

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.267

14° Di Giannantonio, Ducati, + 1.356

15° Bagnaia, Ducati, +1.375

16° Bastianini, Ducati, +1.389

17° Marc Márquez, Honda, + 1.597

18° Binder, KTM, + 1.665

19° Mir, Honda, + 2'01.348

20° Viñales, Aprilia, + 1.839

21° Nakagami, Honda, + 2.024

22° Bautista, Ducati, + 3.003

23° Lecuona, Honda, + 3.780