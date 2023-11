Aleix Espargaró (20º): "Mais rápido do que Usain Bolt".

"Teria sido completamente diferente se as coisas tivessem corrido bem, mas eu ainda não tinha sido rápido. Mas sei exatamente o que se passou," disse Aleix Espargaró (34) à sua equipa após as quatro quedas nos treinos. "Utilizei uma nova forquilha Öhlins, ligeiramente mais comprida, pela terceira vez esta época. Na altura não tinha funcionado. Mas eu queria experimentar novamente em Sepang." Isso foi por água abaixo, ou melhor, pelo couro.

Com o seu fato de cabedal esfarrapado, o tricampeão de MotoGP já não podia fazer muito bem depois das suas aventuras. Mas ele proporcionou as imagens mais espectaculares do dia. Especialmente no primeiro dos seus quatro despistes na última curva de Sepang. "Um pouco de óleo pingou para o escape quente. Por causa das chamas, tive de sair dali o mais depressa possível. Quase mais rápido do que Usain Bolt", disse o catalão, que ainda tinha vontade de brincar. "Parecia um espetáculo de teppanyaki a cozinhar".

O problema do difícil manuseamento com o outro garfo continuou de forma dramática durante a tarde. Em pouco mais de 30 minutos, o mais velho dos dois irmãos Espargaró escorregou mais três vezes, superando mesmo o recorde de Marc Márquez de três quedas num só dia em Sachsenring. No entanto, o piloto da Honda chegou a registar cinco quedas em cerca de 40 horas no GP da Alemanha.

"As quedas foram todas bastante inofensivas em lugares lentos", disse Aleix Espargaró, 318 vezes participante do GP, após o emocionante dia de treinos. Acima de tudo, ele sobreviveu à sua série de acidentes praticamente sem ferimentos. Apenas teve de coser uma pequena ferida no cotovelo no centro médico. "Estes pontos doem mais do que os meus acidentes".

No entanto, o quinto classificado do campeonato do mundo está otimista para o sprint e para a corrida. "Claro que vou sair com o garfo normal. Penso que somos rápidos aqui. Não posso avaliar até que ponto temos o problema do sobreaquecimento sob controlo. Para isso, seria necessário fazer mais de dez voltas seguidas."

É sabido que não foi esse o caso na sexta-feira. "Mas não teremos qualquer hipótese de ganhar à Ducati. Falta-nos um pouco de binário e potência", diz Espargaró.

Resultado da qualificação de MotoGP, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, + 0,174 seg

3º Miller, KTM, + 0,409

4º Binder, KTM, + 0,484

5º Viñales, Aprilia, + 0,489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0,576

8º Bagnaia, Ducati, + 0,597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10º Zarco, Ducati, + 0,664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12º Bastianini, Ducati, + 0,782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15º Marc Márquez, Honda, + 0,965

16º Mir, Honda, + 1,079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18º Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19º Oliveira, Aprilia, + 1,327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21º Nakagami, Honda, + 1,932

22º Baustista, Ducati, + 2,547

23º Lecuona, Honda, + 2,628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0,049 seg

3º Zarco, Ducati, + 0,401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5º Quartararo, Yamaha, + 0,621

6º Marini, Ducati, + 0,729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11º Miller, KTM, + 1,006

12º Oliveira, Aprilia, + 1,081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1,389

17º Marc Márquez, Honda, + 1,597

18º Binder, KTM, + 1,665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1,839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3,003

23º Lecuona, Honda, + 3,780