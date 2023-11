Pol Espargaró: "Era una buena opción para Honda"

Con un 17º puesto en la sesión clasificatoria de MotoGP en Sepang, Pol Espargaró naturalmente no acaparó grandes titulares el viernes en Malasia. Sin embargo, hizo algunas declaraciones explosivas en el briefing posterior con los medios de comunicación, concretamente sobre el tema del Repsol Honda, que sigue buscando desesperadamente un sustituto adecuado para Marc Márquez.

Pues bien, el mayor fabricante de motos del mundo ni siquiera ha tenido seis meses para prepararse para este escenario después de que Marc ya perdiera 0,7 y 0,8 segundos en todos los tests invernales. Y a cualquiera en Honda que todavía pensara después de las cinco caídas en Sachsenring que el seis veces Campeón del Mundo de MotoGP aguantaría por quinto año un desaguisado tan indigno, no se le puede negar un alto grado de arrogancia o ceguera operativa.

"Tengo una buena relación con Alberto Puig desde el pasado. Hace un esfuerzo, pero Honda está ciertamente en una situación muy difícil debido a la marcha de Marc", dijo el piloto español del GASGAS-Tech3. "Porque todos los pilotos punteros tienen contrato directo con una fábrica. Esto significa que no están disponibles para la próxima temporada. Es una situación difícil para Honda. Sí, he tenido una charla con Alberto para saber cuál es su situación".

"Honda está buscando un piloto para un año, porque Marc se fue un año antes de acabar su contrato", apunta Espargaró. "Ahora necesitan un piloto que tenga experiencia con otras motos de MotoGP y que sepa cómo mejorar una moto. Yo era una buena opción para este proyecto".

Pol está convencido de que se recuperará bien durante el invierno y volverá a ser el de antes en 2025. "Honda es Honda. Por eso puede pasar que vuelvan a ser competitivos en 2024. Entonces podría seguir pilotando allí en 2025 y 2026. Nunca se sabe... Pero he decidido quedarme".

"Porque la semana pasada tuve una reunión con mis jefes del Pierer Mobility Group en Austria, Pit Beirer, Hubert Trunkenpolz y Jens Hainbach. Llegamos a la decisión conjunta de que sería mejor que me quedara donde estoy. Queremos seguir trabajando juntos en este proyecto hasta que hayamos ganado el Campeonato del Mundo de MotoGP. Mi contrato termina después de la temporada 2024, entonces soy libre. Si surge algo más después de eso, tendremos que discutirlo de nuevo con KTM y los chicos de Pierer Mobility. Estoy contento donde estoy. Al mismo tiempo, quiero agradecer a Honda su interés. Porque cuando dejas un equipo como hice hace un año y te quieren de vuelta, significa que no he hecho un mal trabajo. La relación con Honda siempre fue buena, aunque los resultados dejaran mucho que desear. El hecho de que ahora hayan buscado de nuevo el contacto significa mucho para mí".

Pol Espargaró tuvo que luchar con Augusto Fernández por la segunda plaza en el equipo GASGAS para 2024 tras sus graves lesiones de este año en Portimão (fractura de vértebras de espalda y cuello, contusión pulmonar, lesión de muñeca, fractura de mandíbula) después de regresar a Silverstone tras casi cuatro meses y medio, ya que se reservó una plaza para el líder del Mundial de Moto2, Pedro Acosta.

Fernández ganó entonces la puja en octubre. Pol tendrá que resignarse en el futuro al papel de piloto probador y sustituto.

"No estoy en el mejor momento de mi carrera porque todavía no me he recuperado del todo. Pero tengo la sensación de que todavía merezco un puesto en la parrilla de MotoGP", afirma el Campeón del Mundo de Moto2 en 2013. "Al mismo tiempo, soy consciente de que necesitaré tiempo después del test de Valencia para deshacerme de mis problemas de salud. Para ello, necesito dar descanso a mi cuerpo, porque no he tenido tiempo de recuperarme desde mi precipitado regreso. Por eso mi cuerpo no está en buenas condiciones, y eso también se aplica a mi forma física. Necesito recuperar mi confianza y reforzar mi fuerza mental".

Pol Espargaró continúa: "Lo que el Pierer Group me ha ofrecido para 2024 no es lo que tenía en mente. Pero quizás es algo que necesito ahora. ¿Quién sabe lo que pasará en 2025? Sólo el tiempo lo dirá. Nuestra relación con Pierer Mobility AG es bastante buena. Tenemos el objetivo común de convertirnos en campeones del mundo con esta moto. Por eso es decente y justo permanecer en este equipo y continuar el trabajo que empecé aquí en noviembre de 2016."

¿Ha mantenido el Pierer Group la perspectiva de que Pol se convierta en piloto titular en 2025, por ejemplo si se suministra entonces un tercer equipo? "De momento no hay ninguna oferta de este tipo sobre la mesa. 2025 está muy lejos. De momento, sólo tienen cuatro puestos en la parrilla. Sé que quieren tener más motos en algún momento. Pero no puedo estimar cuándo y cómo sucederá. Los responsables de Pierer lo están planeando. Y ya sabes que son muy testarudos cuando se trata de negocios".

Resultado MotoGP clasificación, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, +0.174 seg.

3º Miller, KTM, +0.409

4º Binder, KTM, + 0.484

5º Viñales, Aprilia, +0.489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0.576

8º Bagnaia, Ducati, + 0.597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0.627

10º Zarco, Ducati, + 0.664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0.748

12º Bastianini, Ducati, + 0.782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0.855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.886

15º Marc Márquez, Honda, + 0.965

16º Mir, Honda, + 1.079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1.151

18º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.201

19º Oliveira, Aprilia, + 1.327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.903

21º Nakagami, Honda, + 1.932

22º Bautista, Ducati, + 2.547

23º Lecuona, Honda, + 2.628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0.049 seg.

3º Zarco, Ducati, + 0.401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0.542

5º Quartararo, Yamaha, + 0.621

6º Marini, Ducati, + 0.729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0.954

11. Miller, KTM, + 1.006

12º Oliveira, Aprilia, + 1.081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1.356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1.389

17º Marc Márquez, Honda, + 1.597

18º Binder, KTM, + 1.665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1.839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3.003

23º Lecuona, Honda, + 3.780

Tiempos combinados Moto2 tras FP2, Sepang (10.11.):

1º Ogura, Kalex, 2:06.093 min

2º Aldeguer, Boscoscuro, + 0.090 seg.

3º Canet, Kalex, + 0.100

4º Dixon, Kalex, + 0,150

5º Acosta, Kalex, + 0,196

6º Ramírez, Kalex, + 0,506

7º García, Kalex, + 0,604

8º Foggia, Kalex, + 0,655

9º Roberts, Kalex, + 0,667

10º Arenas, Kalex, + 0,692

11º Alcoba, Kalex, + 0.711

12º López, Boscoscuro, + 0.729

13º Vietti, Kalex, + 0.856

14º Guevara, Kalex, + 0.889



También

19º Arbolino, Kalex, + 1.203

24º Tulovic, Kalex, + 1.634

Tiempos combinados Moto3 tras FP2, Sepang (10.11.):

1º Masia, Honda, 2:12.065 min

2º Öncü, KTM, + 0.435 seg.

3º Furusato, Honda, + 0.453

4º Alonso, GASGAS, + 0,490

5º Bertelle, Honda, + 0,505

6º Holgado, KTM, + 0,509

7º Fenati, Honda, + 0.515

8º Adrián Fernández, Honda, + 0,582

9º Sasaki, Husqvarna, + 0.597

10º Muñoz, KTM, + 0.738

11º Ortolá, KTM, + 0,875

12º Moreira, KTM, + 0,890

13º Rueda, KTM, + 0,977

14º Kelso, CFMOTO, + 0.979



También

22º Veijer, Husqvarna, + 1.723