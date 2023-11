Pol Espargaró : "J'étais une bonne option pour Honda".

Avec sa 17e place lors des essais libres du MotoGP de Sepang, Pol Espargaró n'a évidemment pas fait la une des journaux vendredi en Malaisie. Il a néanmoins fait quelques déclarations explosives lors de son media debrief, notamment au sujet de Repsol-Honda, qui cherche toujours désespérément un remplaçant valable à Marc Márquez.

Le plus grand constructeur de motos au monde n'a même pas eu six mois pour se préparer à ce scénario, Marc ayant déjà perdu 0,7 et 0,8 seconde lors de tous les tests hivernaux. Et ceux qui, chez Honda, pensaient encore, après les cinq crashs du Sachsenring, que le sextuple champion du monde de MotoGP s'infligerait un tel gâchis indigne une cinquième année de plus, on ne peut en aucun cas leur dénier un haut degré d'arrogance ou d'aveuglement professionnel.

"J'ai de bonnes relations avec Alberto Puig de par le passé. Il fait des efforts, mais Honda se trouve certainement dans une situation très difficile avec le départ de Marc", a constaté le pilote espagnol de GASGAS-Tech3. "Car tous les pilotes de pointe ont des contrats directs avec une usine. Cela signifie qu'ils ne sont pas disponibles pour la saison prochaine. C'est une situation pénible pour Honda. Oui, j'ai eu une discussion avec Alberto pour savoir ce qu'il en était chez eux".

"Honda cherche un pilote pour un an, car Marc a quitté la course un an avant la fin de son contrat", maintient Espargaró. "Maintenant, ils ont besoin d'un pilote qui a de l'expérience avec d'autres motos MotoGP et qui sait comment améliorer une moto. J'étais une bonne option pour ce projet".

Pol est convaincu qu'il récupérera bien cet hiver et qu'il reviendra en force en 2025. "Honda est Honda. Il se peut donc qu'ils soient à nouveau compétitifs en 2024. J'aurais alors peut-être pu continuer à rouler là-bas en 2025 et 2026. On ne sait jamais... Mais j'ai décidé de rester".

"Car j'ai eu une réunion la semaine dernière avec mes patrons du groupe Pierer Mobility en Autriche, c'est-à-dire Pit Beirer, Hubert Trunkenpolz et Jens Hainbach. Nous avons décidé ensemble qu'il valait mieux que je reste là où je suis. Nous souhaitons continuer à travailler ensemble sur ce projet jusqu'à ce que nous ayons gagné le championnat du monde MotoGP. Mon contrat se termine après la saison 2024, je serai alors libre. Si quelque chose d'autre se présente par la suite, nous devrons à nouveau discuter avec KTM et les gars de Pierer Mobility. Je suis heureux là où je suis. En même temps, je tiens à remercier Honda pour son intérêt. Car si tu quittes une équipe comme je l'ai fait il y a un an et qu'ils veulent te récupérer, cela signifie que je n'ai pas fait mon travail tout à fait mal. Les relations avec Honda ont toujours été bonnes, même si les résultats laissaient à désirer. Le fait qu'ils aient maintenant cherché à reprendre contact signifie beaucoup pour moi".

Cette année, après ses graves blessures de Portimão (fractures du dos et des vertèbres cervicales, contusion pulmonaire, poignet blessé, mâchoire fracturée), Pol Espargaró a dû se battre contre Augusto Fernández dès son retour à Silverstone, après presque quatre mois et demi, pour obtenir la deuxième place pour 2024, car un créneau était réservé au leader du championnat du monde Moto2, Pedro Acosta.

En octobre, Fernández a finalement obtenu le contrat. Pol devra à l'avenir se contenter du rôle de pilote d'essai et de réserve.

"Certes, je ne suis pas dans le meilleur moment de ma carrière, car je ne suis toujours pas vraiment rétabli. Mais j'ai le sentiment de mériter encore une place sur la grille du MotoGP", explique le champion du monde Moto2 2013. "En même temps, je suis conscient qu'après le test de Valence, il me faudra du temps pour me débarrasser de mes problèmes de santé. Pour cela, je dois laisser mon corps se reposer, car je n'ai pas eu le temps de récupérer depuis mon retour précipité. C'est pourquoi mon corps n'est pas en bon état, tout comme mon niveau de forme. Pour cela, je dois reconstruire ma confiance en moi et renforcer mes forces mentales".

Pol Espargaró poursuit : "Ce que le groupe Pierer m'a proposé pour 2024 n'est pas ce que j'avais imaginé. Mais c'est peut-être quelque chose dont j'ai besoin maintenant. Ce qui se passera ensuite en 2025 - qui sait ? C'est ce que nous verrons. Notre relation avec Pierer Mobility AG est plutôt bonne. Nous avons l'objectif commun de devenir champion du monde avec cette moto. Il est donc décent et juste de rester avec cette équipe et de poursuivre le travail que j'ai commencé ici en novembre 2016".

Le groupe Pierer a-t-il promis à Pol une place de pilote titulaire pour 2025, par exemple si une troisième équipe est alors approvisionnée ? "Pour le moment, aucune offre de ce type n'est sur la table. 2025, c'est très loin. Jusqu'à présent, ils n'ont que quatre places de départ. Je sais qu'ils voudront un jour avoir plus de motos dans le peloton. Mais je ne peux pas estimer quand et comment cela se produira. Les responsables de Pierer le planifient. Et on sait qu'ils sont très insistants quand il s'agit de faire des affaires".

Résultat des essais chronométrés MotoGP, Sepang (10.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 1:57,823 min.

2. Martin, Ducati, + 0,174 sec

3. Miller, KTM, + 0,409

4. Binder, KTM, + 0,484

5. Viñales, Aprilia, + 0,489

6. Marini, Ducati, + 0,511

7. Quartararo, Yamaha, + 0,576

8. Bagnaia, Ducati, + 0,597

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10. Zarco, Ducati, + 0,664

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12. Bastianini, Ducati, + 0,782

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15. Marc Márquez, Honda, + 0,965

16. Mir, Honda, + 1,079

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18. Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,327

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21. Nakagami, Honda, + 1,932

22. Bautista, Ducati, + 2,547

23. Lecuona, Honda, + 2,628

Résultat MotoGP FP1, Sepang (10.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11. Miller, KTM, + 1,006

12. Oliveira, Aprilia, + 1,081

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15. Bagnaia, Ducati, + 1,375

16. Bastianini, Ducati, + 1,389

17. Marc Márquez, Honda, + 1,597

18. Binder, KTM, + 1,665

19. Mir, Honda, + 2:01,348

20. Viñales, Aprilia, + 1,839

21. Nakagami, Honda, + 2,024

22. Bautista, Ducati, + 3,003

23. Lecuona, Honda, + 3,780

Moto2 temps combinés après FP2, Sepang (10.11.) :

1. Ogura, Kalex, 2:06,093 min

2. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090 sec

3. Canet, Kalex, + 0,100

4. Dixon, Kalex, + 0,150

5. Acosta, Kalex, + 0,196

6. Ramirez, Kalex, + 0,506

7. Garcia, Kalex, + 0,604

8. Foggia, Kalex, + 0,655

9. Roberts, Kalex, + 0,667

10. Arenas, Kalex, + 0,692

11. Alcoba, Kalex, + 0,711

12. Lopez, Boscoscuro, + 0,729

13. Vietti, Kalex, + 0,856

14e Guevara, Kalex, + 0,889



En outre :

19. Arbolino, Kalex, + 1,203

24e Tulovic, Kalex, + 1,634

Moto3 temps combinés après FP2, Sepang (10.11.) :

1. Masia, Honda, 2:12,065 min

2. Öncü, KTM, + 0,435 sec

3. Furusato, Honda, + 0,453

4. Alonso, GASGAS, + 0,490

5. Bertelle, Honda, + 0,505

6. Holgado, KTM, + 0,509

7. Fenati, Honda, + 0,515

8. Adrián Fernández, Honda, + 0,582

9. Sasaki, Husqvarna, + 0,597

10. Muñoz, KTM, + 0,738

11. Ortolá, KTM, + 0,875

12. Moreira, KTM, + 0,890

13. Rueda, KTM, + 0,977

14e Kelso, CFMOTO, + 0,979



En outre :

22. Veijer, Husqvarna, + 1,723