Pol Espargaró: "Sono stato una buona opzione per la Honda".

Pol Espargaró è uno dei piloti che Repsol-Honda potrebbe considerare per sostituire Marc Márquez. Ma il 32enne spagnolo resterà con il Gruppo Pierer almeno nel 2024. "Poi sarò libero per il 2025".

Con il 17° posto nelle qualifiche della MotoGP di Sepang, Pol Espargaró non ha naturalmente fatto notizia venerdì in Malesia. Tuttavia, ha rilasciato alcune dichiarazioni esplosive nel suo rapporto con i media, in particolare sull'argomento Repsol Honda, che è ancora alla disperata ricerca di un sostituto adeguato per Marc Márquez.

Ebbene, il più grande costruttore di moto del mondo non ha avuto nemmeno sei mesi per prepararsi a questo scenario, dopo che Marc aveva già perso 0,7 e 0,8 secondi in tutti i test invernali. E a chi alla Honda pensava ancora, dopo le cinque cadute al Sachsenring, che il sei volte campione del mondo della MotoGP avrebbe sopportato per un quinto anno un tale indegno pasticcio, non si può negare un alto grado di arroganza o di cecità operativa.

"Con Alberto Puig ho un buon rapporto dal passato. Lui si impegna, ma la Honda si trova sicuramente in una situazione molto difficile a causa della partenza di Marc", ha detto il pilota spagnolo di GASGAS-Tech3. "Perché tutti i piloti di punta hanno contratti diretti con una fabbrica. Questo significa che non sono disponibili per la prossima stagione. È una situazione difficile per la Honda. Sì, ho parlato con Alberto per capire qual è la loro situazione".

"La Honda sta cercando un pilota per un anno, perché Marc se n'è andato un anno prima della fine del suo contratto", osserva Espargaró. "Ora hanno bisogno di un pilota che abbia esperienza con altre MotoGP e che sappia come migliorare una moto. Io ero una buona opzione per questo progetto".

Pol è convinto che recupererà bene durante l'inverno e tornerà alla sua forza nel 2025. "Honda è Honda. Per questo potrebbe accadere che siano di nuovo competitivi nel 2024. In quel caso avrei potuto continuare a correre anche nel 2025 e nel 2026. Non si sa mai... Ma ho deciso di restare".

"La scorsa settimana ho avuto una riunione con i miei capi del Pierer Mobility Group in Austria, Pit Beirer, Hubert Trunkenpolz e Jens Hainbach. Abbiamo deciso insieme che sarebbe stato meglio se fossi rimasto dove sono. Vogliamo continuare a lavorare insieme a questo progetto finché non avremo vinto il Campionato del Mondo di MotoGP. Il mio contratto scade dopo la stagione 2024, poi sarò libero. Se poi si presenterà qualcos'altro, dovremo discuterne di nuovo con KTM e con i ragazzi di Pierer Mobility. Sono felice della mia posizione. Allo stesso tempo, vorrei ringraziare Honda per il suo interesse. Perché quando lasci un team come ho fatto io un anno fa e loro ti rivogliono, significa che non ho fatto un cattivo lavoro. Il rapporto con Honda è sempre stato buono, anche se i risultati lasciavano molto a desiderare. Il fatto che ora abbiano cercato nuovamente un contatto significa molto per me".

Pol Espargaró ha dovuto lottare con Augusto Fernández per il secondo posto nel team GASGAS per il 2024 dopo i gravi infortuni subiti quest'anno a Portimão (fratture alle vertebre della schiena e del collo, contusione polmonare, lesione al polso, frattura della mandibola) dopo essere tornato a Silverstone dopo quasi quattro mesi e mezzo, perché un posto era stato riservato al leader del Campionato del Mondo Moto2 Pedro Acosta.

Fernández ha poi vinto la gara in ottobre. In futuro Pol dovrà rassegnarsi al ruolo di pilota collaudatore e sostituto.

"Non sono nel momento migliore della mia carriera perché non ho ancora recuperato completamente. Ma ho la sensazione di meritare ancora un posto nella griglia di partenza della MotoGP", dice il campione del mondo Moto2 2013. "Allo stesso tempo, mi rendo conto che dopo i test di Valencia avrò bisogno di tempo per smaltire i miei problemi di salute. Per farlo, devo dare al mio corpo un po' di riposo, perché non ho avuto il tempo di recuperare dopo il mio rientro precipitoso. Per questo motivo il mio corpo non è in buone condizioni e lo stesso vale per il mio livello di forma fisica. Devo ritrovare la fiducia in me stesso e rafforzare la mia forza mentale".

Pol Espargaró continua: "Quello che il Gruppo Pierer mi ha offerto per il 2024 non è quello che avevo in mente. Ma forse è qualcosa di cui ho bisogno adesso. Cosa succederà nel 2025, chi lo sa? Solo il tempo potrà dirlo. Il nostro rapporto con Pierer Mobility AG è piuttosto buono. Abbiamo l'obiettivo comune di diventare campioni del mondo con questa moto. Ecco perché è giusto e corretto rimanere con questa squadra e continuare il lavoro che ho iniziato qui nel novembre 2016".

Il Gruppo Pierer ha prospettato la possibilità che Pol diventi un pilota regolare nel 2025, ad esempio se viene fornito un terzo team? "Al momento non c'è nessuna offerta di questo tipo sul tavolo. Il 2025 è ancora lontano. Per ora hanno solo quattro posizioni in griglia. So che prima o poi vorranno avere più moto in campo. Ma non so stimare quando e come ciò avverrà. I responsabili di Pierer lo stanno pianificando. E si sa che sono molto testardi quando si tratta di affari".

