Pol Espargaró: "Fui uma boa opção para a Honda"

Com o 17º lugar na sessão de qualificação de Sepang MotoGP, Pol Espargaró naturalmente não fez grandes manchetes na sexta-feira na Malásia. No entanto, ele fez algumas declarações explosivas no seu depoimento à imprensa - nomeadamente sobre a Repsol Honda, que ainda está desesperadamente à procura de um substituto adequado para Marc Márquez.

Bem, o maior fabricante de motos do mundo nem sequer teve seis meses para se preparar para este cenário, depois de Marc já ter perdido 0,7 e 0,8 segundos em todos os testes de inverno. E a qualquer pessoa na Honda que ainda pensasse, depois das cinco quedas em Sachsenring, que o hexacampeão do mundo de MotoGP iria aguentar uma confusão tão indigna durante um quinto ano, não se pode negar um elevado grau de arrogância ou cegueira operacional.

"Tenho uma boa relação com Alberto Puig do passado. Ele faz um esforço, mas a Honda está certamente numa situação muito difícil devido à saída do Marc," disse o piloto espanhol da GASGAS-Tech3. "Porque todos os pilotos de topo têm contratos directos com uma fábrica. Isto significa que não estão disponíveis para a próxima época. É uma situação difícil para a Honda. Sim, tive uma conversa com o Alberto para saber qual é a situação deles."

"A Honda está à procura de um piloto para um ano, porque o Marc saiu um ano antes do final do seu contrato," observa Espargaró. "Agora precisam de um piloto que tenha experiência com outras motos de MotoGP e que saiba como melhorar uma moto. Eu era uma boa opção para este projeto."

Pol está convencido de que vai recuperar bem durante o inverno e voltar à sua antiga força em 2025. "A Honda é a Honda. É por isso que pode acontecer que sejam novamente competitivos em 2024. Nessa altura, talvez eu pudesse continuar a correr lá em 2025 e 2026. Nunca se sabe... Mas decidi ficar".

"Porque na semana passada tive uma reunião com os meus chefes do Pierer Mobility Group na Áustria, Pit Beirer, Hubert Trunkenpolz e Jens Hainbach. Chegámos à decisão conjunta de que seria melhor se eu ficasse onde estou. Queremos continuar a trabalhar juntos neste projeto até ganharmos o Campeonato do Mundo de MotoGP. O meu contrato termina após a época de 2024 e depois fico livre. Se surgir mais alguma coisa depois disso, teremos de voltar a discutir o assunto com a KTM e com a malta da Pierer Mobility. Estou feliz onde estou. Ao mesmo tempo, gostaria de agradecer à Honda pelo seu interesse. Porque quando se deixa uma equipa como eu deixei há um ano e eles nos querem de volta, isso significa que não fiz um mau trabalho. A relação com a Honda foi sempre boa, mesmo que os resultados tenham deixado muito a desejar. O facto de agora terem procurado novamente o contacto significa muito para mim."

Pol Espargaró teve de lutar com Augusto Fernández pelo segundo lugar na equipa GASGAS para 2024, depois das graves lesões sofridas em Portimão este ano (fracturas nas vértebras das costas e do pescoço, contusão pulmonar, lesão no pulso, fratura do maxilar), após ter regressado a Silverstone depois de quase quatro meses e meio, porque uma vaga estava reservada para o líder do Campeonato do Mundo de Moto2, Pedro Acosta.

Fernández ganhou a corrida em outubro. Pol vai ter de se resignar ao papel de piloto de testes e de substituição no futuro.

"Não estou no melhor momento da minha carreira porque ainda não estou totalmente recuperado. Mas tenho a sensação de que ainda mereço um lugar na grelha de MotoGP," diz o Campeão do Mundo de Moto2 de 2013. "Ao mesmo tempo, percebo que vou precisar de tempo depois do teste de Valência para me livrar dos meus problemas de saúde. Para isso, preciso de dar descanso ao meu corpo, porque não tive tempo para recuperar desde o meu regresso apressado. É por isso que o meu corpo não está em boas condições, e o mesmo se aplica ao meu nível de condição física. Preciso de recuperar a minha confiança e reforçar a minha força mental".

Pol Espargaró continua: "O que o Grupo Pierer me ofereceu para 2024 não é o que eu tinha em mente. Mas talvez seja algo de que preciso agora. O que acontecerá em 2025 - quem sabe? Só o tempo o dirá. A nossa relação com a Pierer Mobility AG é bastante boa. Temos o objetivo comum de nos tornarmos campeões do mundo com esta moto. É por isso que é decente e justo ficar com esta equipa e continuar o trabalho que comecei aqui em novembro de 2016."

O Grupo Pierer já colocou a hipótese de Pol se tornar um piloto regular em 2025, por exemplo, se for fornecida uma terceira equipa? "De momento, não existe qualquer proposta nesse sentido. 2025 é um ano muito longínquo. Até agora, só têm quatro posições na grelha. Sei que, a dada altura, querem ter mais motos na grelha. Mas não consigo estimar quando e como é que isso vai acontecer. Os responsáveis da Pierer estão a planear isso. E sabem que eles são muito teimosos quando se trata de negócios."

Resultados da qualificação de MotoGP, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, +0,174 seg

3º Miller, KTM, +0,409

4º Binder, KTM, + 0,484

5º Viñales, Aprilia, + 0,489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0,576

8º Bagnaia, Ducati, + 0,597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10º Zarco, Ducati, + 0,664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12º Bastianini, Ducati, + 0,782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15º Marc Márquez, Honda, + 0,965

16º Mir, Honda, + 1,079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18º Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19º Oliveira, Aprilia, + 1,327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21º Nakagami, Honda, + 1,932

22º Bautista, Ducati, + 2,547

23º Lecuona, Honda, + 2,628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0,049 seg

3º Zarco, Ducati, + 0,401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5º Quartararo, Yamaha, + 0,621

6º Marini, Ducati, + 0,729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11º Miller, KTM, + 1,006

12º Oliveira, Aprilia, + 1,081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1,389

17º Marc Márquez, Honda, + 1,597

18º Binder, KTM, + 1,665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1,839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3,003

23º Lecuona, Honda, + 3,780

Tempos combinados de Moto2 após FP2, Sepang (10.11.):

1º Ogura, Kalex, 2:06.093 min

2º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090 seg

3º Canet, Kalex, + 0,100

4º Dixon, Kalex, + 0,150

5º Acosta, Kalex, + 0,196

6º Ramirez, Kalex, + 0,506

7º Garcia, Kalex, + 0,604

8º Foggia, Kalex, + 0,655

9º Roberts, Kalex, + 0,667

10º Arenas, Kalex, + 0.692

11º Alcoba, Kalex, + 0,711

12º Lopez, Boscoscuro, + 0,729

13º Vietti, Kalex, + 0,856

14º Guevara, Kalex, + 0,889



Mais:

19º Arbolino, Kalex, + 1.203

24º Tulovic, Kalex, + 1,634

Tempos combinados de Moto3 após FP2, Sepang (10.11.):

1º Masia, Honda, 2:12.065 min

2º Öncü, KTM, + 0,435 seg

3º Furusato, Honda, + 0,453

4º Alonso, GASGAS, + 0,490

5º Bertelle, Honda, + 0,505

6º Holgado, KTM, + 0,509

7º Fenati, Honda, + 0,515

8º Adrián Fernández, Honda, + 0,582

9º Sasaki, Husqvarna, + 0,597

10º Muñoz, KTM, + 0,738

11º Ortolá, KTM, + 0,875

12º Moreira, KTM, + 0,890

13º Rueda, KTM, + 0,977

14º Kelso, CFMOTO, + 0,979



Também:

22º Veijer, Husqvarna, + 1,723