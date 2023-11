Álvaro Bautista (Ducati): MotoGP es algo completamente diferente

Álvaro Bautista era más consciente que nadie de que su participación como invitado en Malasia no sería tarea fácil. "En un test puedes construir una base paso a paso, en un fin de semana de carrera es importante tener un buen feeling con la moto lo antes posible", explicó el 59 veces ganador de carreras de Superbike. "Por eso no tengo expectativas respecto a los resultados".

Obviamente, todavía no ha encontrado el feeling necesario. En la primera sesión de entrenamientos libres del viernes por la mañana en el Circuito de Sepang, Bautista se quedó a 3.003 segundos del mejor tiempo en penúltima posición, sólo el piloto sustituto del LCR Honda, Iker Lecuona, fue más lento. En la segunda sesión libre de la tarde, Álvaro mejoró en más de dos segundos, de 2:02.516 minutos a 2:00.370 minutos, y redujo la diferencia con Alex Márquez (Gresini Ducati), primero, a 2.547 segundos, pero aún así terminó penúltimo.

"Empecé con una puesta a punto básica de Ducati y no apreté porque no me convenía", dijo Bautista. "Por la tarde conseguimos dar un paso adelante con la puesta a punto, mis sensaciones y también el tiempo por vuelta. Pero no me siento cómodo sobre la moto, tenemos que dar otro paso para el sábado. No obstante, he disfrutado del día y estoy contento. Esta moto es muy diferente, tengo que pilotarla de forma distinta a la Superbike. Y la pista también es muy diferente a la de Misano, donde hice el test. Mis sensaciones no han sido tan buenas como en Misano, lo que también se debe al poco agarre".

El bicampeón del mundo de SBK continuó: "Paso a paso estamos mejorando. No puedo usar el neumático trasero como en Superbike y tengo que adaptar mi estilo. La moto de MotoGP no se puede dirigir tanto con el neumático trasero porque si no se pierde tracción. No puedes compensarlo después y, por tanto, pierdes mucho. Es una forma diferente de pilotar una moto".

"Será importante que mejore mis sensaciones en la FP3 y luego marcar un buen tiempo en la calificación", ha subrayado Bautista. "El sprint será entretenido. Los entrenamientos son los entrenamientos, yo prefiero las carreras. He seguido a algunos pilotos en los entrenamientos, las diferencias no son enormes. Pero hay tres o cuatro sitios en los que pierdo un poco más. Confío en poder recortar distancias".

Resultado MotoGP clasificación, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, +0.174 seg.

3º Miller, KTM, +0.409

4º Binder, KTM, + 0.484

5º Viñales, Aprilia, +0.489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0.576

8º Bagnaia, Ducati, + 0.597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0.627

10º Zarco, Ducati, + 0.664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0.748

12º Bastianini, Ducati, + 0.782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0.855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.886

15º Marc Márquez, Honda, + 0.965

16º Mir, Honda, + 1.079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1.151

18º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.201

19º Oliveira, Aprilia, + 1.327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.903

21º Nakagami, Honda, + 1.932

22º Bautista, Ducati, + 2.547

23º Lecuona, Honda, + 2.628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0.049 seg.

3º Zarco, Ducati, + 0.401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0.542

5º Quartararo, Yamaha, + 0.621

6º Marini, Ducati, + 0.729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0.954

11. Miller, KTM, + 1.006

12º Oliveira, Aprilia, + 1.081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1.356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1.389

17º Marc Márquez, Honda, + 1.597

18º Binder, KTM, + 1.665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1.839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3.003

23º Lecuona, Honda, + 3.780