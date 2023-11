Alvaro Bautista (Ducati) : Le MotoGP, c'est autre chose

Alvaro Bautista était plus que quiconque conscient que sa venue en Malaisie ne serait pas une mince affaire. "Lors d'un test, vous pouvez acquérir une base étape par étape, mais lors d'un week-end de course, il est important d'avoir un bon feeling avec la moto le plus rapidement possible", a expliqué le pilote aux 59 victoires en Superbike. "C'est pourquoi je n'ai pas d'attentes concernant les résultats".

De toute évidence, il n'a pas encore trouvé le feeling nécessaire. Vendredi matin, lors de la première séance d'essais libres sur le circuit de Sepang, Bautista, avant-dernier, a perdu 3,003 secondes par rapport au meilleur temps, seul Iker Lecuona, le remplaçant du LCR-Honda, étant plus lent. Lors de la deuxième séance d'essais, Alvaro a certes amélioré son temps de 2:02,516 min à 2:00,370 min, soit plus de deux secondes, et réduit l'écart avec le premier Alex Marquez (Gresini Ducati) à 2,547 sec - mais l'avant-dernière place est restée.

"J'ai commencé avec les réglages de base de Ducati et je n'ai pas poussé parce que cela ne me convenait pas", a expliqué Bautista. "L'après-midi, nous avons réussi à faire un pas en avant avec les réglages, mes sensations et aussi le temps au tour. Mais je ne me sens pas à l'aise sur la moto et nous devons faire un pas de plus pour samedi. Malgré tout, j'ai apprécié cette journée et je suis heureux. Cette moto est très différente, je dois la piloter différemment de la Superbike. Et le circuit est aussi très différent de Misano, où j'ai fait des essais. Mon feeling n'était pas aussi bon qu'à Misano, c'est aussi lié au faible grip".

Le double champion du monde SBK poursuit : "Petit à petit, nous nous améliorons. Je ne peux pas solliciter le pneu arrière comme je le fais en Superbike et je dois adapter mon style. La moto MotoGP ne peut pas être dirigée autant par la roue arrière, car sinon la traction est interrompue. Tu ne peux pas rattraper cela par la suite et tu perds donc beaucoup. C'est une autre façon de conduire la moto".

"L'important sera d'améliorer mes sensations en FP3 et de réussir ensuite un bon temps au tour en qualifications", soulignait Bautista. "Le sprint sera divertissant. Les entraînements sont des entraînements, je préfère les courses. J'ai suivi quelques pilotes pendant les essais, les différences ne sont pas énormes. Mais il y a trois ou quatre endroits où je perds un peu plus. Je suis confiant dans ma capacité à combler l'écart".

Résultat des essais chronométrés MotoGP, Sepang (10.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 1:57,823 min.

2. Martin, Ducati, + 0,174 sec

3. Miller, KTM, + 0,409

4. Binder, KTM, + 0,484

5. Viñales, Aprilia, + 0,489

6. Marini, Ducati, + 0,511

7. Quartararo, Yamaha, + 0,576

8. Bagnaia, Ducati, + 0,597

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10. Zarco, Ducati, + 0,664

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12. Bastianini, Ducati, + 0,782

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15. Marc Márquez, Honda, + 0,965

16. Mir, Honda, + 1,079

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18. Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,327

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21. Nakagami, Honda, + 1,932

22. Bautista, Ducati, + 2,547

23. Lecuona, Honda, + 2,628

Résultat MotoGP FP1, Sepang (10.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11. Miller, KTM, + 1,006

12. Oliveira, Aprilia, + 1,081

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15. Bagnaia, Ducati, + 1,375

16. Bastianini, Ducati, + 1,389

17. Marc Márquez, Honda, + 1,597

18. Binder, KTM, + 1,665

19. Mir, Honda, + 2:01,348

20. Viñales, Aprilia, + 1,839

21. Nakagami, Honda, + 2,024

22. Bautista, Ducati, + 3,003

23. Lecuona, Honda, + 3,780