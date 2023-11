Marc Márquez (Honda/15º): "Estoy contento por Alex"

La primera jornada de entrenamientos de MotoGP en Sepang deparó una constelación emocionante. Al final, Alex Márquez (27), que formará dúo en el equipo cliente Ducati de Gresini Racing con su hermano mayor Marc (30) en 2024, se quedó a las puertas. El ocho veces campeón del mundo se tuvo que conformar con la 15ª plaza con la Repsol Honda.

"He apretado al máximo y he intentado hacerlo lo mejor posible, como siempre", ha dicho Marc Márquez. "En algunos circuitos no tengo ritmo, pero entonces la caza del tiempo funciona bastante bien. Hoy ha sido al revés. El ritmo no era malo, sobre todo en la segunda tanda, cuando he podido rodar solo. Pero luego no he podido hacer una vuelta rápida. Nos lo esperábamos. Cuando esperas algo así, darte cuenta no es tan duro. Será difícil pasar a la Q1, pero lo haremos lo mejor posible".

Comentando sobre su hermano Alex, que fue el más rápido en MotoGP el viernes, Marc dijo: "Parece que está súper fuerte. Le he seguido durante unas vueltas. Ha hecho un buen movimiento en la entrada de la curva, tiene confianza, se le ve desde atrás. Me alegro por él. Ha corrido las tres últimas carreras lesionado. Ya estuvo fuerte en Buriram, pero luego se cayó en el tercer puesto. Ahora es importante que rinda bien y se prepare, también para el año que viene".

El 59 veces ganador de MotoGP estudió muy de cerca a su hermano y futuro compañero de equipo: "Simplemente ha pilotado bien. Pero no ha sido nada especial, ha frenado correctamente y ha seguido las trazadas correctas. He intentado seguirle en el primer ataque, pero casi me caigo. He intentado recuperar lo perdido en las primeras curvas. Hoy ha sido mucho más rápido que yo. Como he dicho, me alegro por él".

Respecto al candidato al Campeonato del Mundo Jorge Martín, detrás de quien también rodaba el piloto oficial de Honda, Marc dijo: "Martín parece que tiene mucha confianza en la moto cuando ruedas detrás de él. También sabe exactamente lo que tiene que hacer en el 'time attack'. Entra muy rápido en las curvas. El año que viene tendremos la oportunidad de comprobar los datos".

Resultado MotoGP clasificación, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, +0.174 seg.

3º Miller, KTM, +0.409

4º Binder, KTM, + 0.484

5º Viñales, Aprilia, +0.489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0.576

8º Bagnaia, Ducati, + 0.597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0.627

10º Zarco, Ducati, + 0.664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0.748

12º Bastianini, Ducati, + 0.782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0.855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.886

15º Marc Márquez, Honda, + 0.965

16º Mir, Honda, + 1.079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1.151

18º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.201

19º Oliveira, Aprilia, + 1.327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.903

21º Nakagami, Honda, + 1.932

22º Baustista, Ducati, + 2.547

23º Lecuona, Honda, + 2.628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0.049 seg.

3º Zarco, Ducati, + 0.401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0.542

5º Quartararo, Yamaha, + 0.621

6º Marini, Ducati, + 0.729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0.954

11. Miller, KTM, + 1.006

12º Oliveira, Aprilia, + 1.081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1.356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1.389

17º Marc Márquez, Honda, + 1.597

18º Binder, KTM, + 1.665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1.839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3.003

23º Lecuona, Honda, + 3.780