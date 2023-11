Marc Márquez (Honda/15e) : "Je suis content pour Alex".

La première journée d'entraînement du MotoGP a donné lieu à une constellation passionnante à Sepang. En effet, c'est Alex Márquez (27 ans), qui formera en 2024 le duo avec son frère aîné Marc (30 ans) au sein de l'équipe cliente Ducati de Gresini Racing, qui a finalement pris l'avantage. L'octuple champion du monde a dû se contenter de la 15e place sur Repsol-Honda.

"J'ai mis la pression et j'ai essayé de faire de mon mieux, comme toujours", a décrit Marc Márquez. "Sur certaines pistes, je n'ai pas de rythme, mais la chasse au chrono fonctionne alors assez bien. Aujourd'hui, c'était l'inverse. Le rythme n'était pas mauvais, surtout dans le deuxième run où j'ai pu rouler seul. Mais ensuite, je n'ai pas réussi à faire un tour rapide. Nous nous y attendions un peu. Quand on s'attend à quelque chose comme ça, la prise de conscience est alors moins dure. Ce sera difficile de passer en Q1, mais nous ferons de notre mieux".

Concernant son frère Alex, qui a été le plus rapide du plateau MotoGP vendredi, Marc a déclaré : "Il semble qu'il soit super fort. Je l'ai suivi pendant quelques tours. Il a fait un bon pas à l'entrée du virage - il a confiance, cela se voit de l'arrière. Je suis content pour lui. Il a couru les trois dernières courses avec une blessure. Il était déjà fort à Buriram, mais il a chuté en troisième position. Il est maintenant important pour lui de bien performer et de se préparer, y compris pour l'année prochaine".

L'homme aux 59 victoires en MotoGP a assez bien étudié son frère et futur coéquipier : "Il a simplement bien roulé. Mais il n'y avait rien de spécial, il a freiné correctement et a suivi les bonnes lignes. Lors de la première attaque, j'ai essayé de le suivre, mais j'ai failli tomber. J'ai essayé de rattraper ce que j'avais perdu dans les premiers virages. Il était tout simplement plus rapide que moi aujourd'hui - beaucoup plus rapide. Comme je l'ai dit, je suis heureux pour lui".

Concernant le candidat au championnat du monde Jorge Martin, derrière lequel le pilote officiel Honda a également roulé, Marc a déclaré : "Martin a l'air d'avoir beaucoup de confiance dans la moto quand on roule derrière lui. Il sait aussi exactement ce qu'il doit faire lors du 'time attack'. Il entre très vite dans les virages. L'année prochaine, nous aurons l'occasion de vérifier les données".

Résultats des essais chronométrés MotoGP, Sepang (10.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2. Martin, Ducati, + 0,174 sec

3. Miller, KTM, + 0,409

4. Binder, KTM, + 0,484

5. Viñales, Aprilia, + 0,489

6. Marini, Ducati, + 0,511

7. Quartararo, Yamaha, + 0,576

8. Bagnaia, Ducati, + 0,597

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10. Zarco, Ducati, + 0,664

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12. Bastianini, Ducati, + 0,782

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15. Marc Márquez, Honda, + 0,965

16. Mir, Honda, + 1,079

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18. Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,327

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21. Nakagami, Honda, + 1,932

22. Baustista, Ducati, + 2,547

23. Lecuona, Honda, + 2,628

Résultat MotoGP FP1, Sepang (10.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11. Miller, KTM, + 1,006

12. Oliveira, Aprilia, + 1,081

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15. Bagnaia, Ducati, + 1,375

16. Bastianini, Ducati, + 1,389

17. Marc Márquez, Honda, + 1,597

18. Binder, KTM, + 1,665

19. Mir, Honda, + 2:01,348

20. Viñales, Aprilia, + 1,839

21. Nakagami, Honda, + 2,024

22. Bautista, Ducati, + 3,003

23. Lecuona, Honda, + 3,780