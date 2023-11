Marc Márquez (Honda/15°): "Sono contento per Alex".

La prima giornata di prove della MotoGP a Sepang ha regalato una costellazione di emozioni. Alla fine, Alex Márquez (27), che nel 2024 formerà con il fratello maggiore Marc (30) la coppia del team clienti Ducati di Gresini Racing, ha avuto la meglio. L'otto volte campione del mondo si è dovuto accontentare del 15° posto in sella alla Repsol Honda.

"Ho spinto molto e ho cercato di fare del mio meglio, come sempre", ha detto Marc Márquez. "Su alcune piste non ho il ritmo, ma poi la caccia al tempo funziona abbastanza bene. Oggi è stato il contrario. Il ritmo non era male, soprattutto nella seconda manche quando ho potuto guidare da solo. Ma poi non sono riuscito a fare un giro veloce. In un certo senso ce lo aspettavamo. Quando ti aspetti una cosa del genere, la realizzazione non è così difficile. Sarà difficile superare la Q1, ma faremo del nostro meglio".

Commentando il fratello Alex, che venerdì è stato il più veloce della MotoGP, Marc ha detto: "Sembra che sia fortissimo. L'ho seguito per qualche giro. Ha fatto una buona mossa in entrata di curva - ha fiducia, lo si vede da dietro. Sono contento per lui. Ha corso le ultime tre gare con un infortunio. Era già forte a Buriram, ma poi è caduto al terzo posto. Ora è importante che si comporti bene e si prepari, anche per il prossimo anno".

Il 59 volte vincitore della MotoGP ha studiato da vicino il fratello e futuro compagno di squadra: "Ha semplicemente guidato bene. Ma non è stato niente di speciale, ha frenato correttamente e ha seguito le linee giuste. Ho cercato di seguirlo nel primo attacco, ma poi sono quasi caduto. Ho cercato di recuperare quello che avevo perso nelle prime curve. Oggi era semplicemente più veloce di me, molto più veloce. Come ho detto, sono contento per lui".

Riguardo al candidato al Campionato del Mondo Jorge Martin, dietro al quale si trovava anche il pilota della Honda, Marc ha detto: "Martin sembra avere molta fiducia nella moto quando si guida dietro di lui. Inoltre, sa esattamente cosa deve fare nel "time attack". Entra nelle curve molto velocemente. L'anno prossimo avremo la possibilità di controllare i dati".

