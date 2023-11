Marc Márquez (Honda/15º): "Estou contente pelo Alex"

O primeiro dia de treinos de MotoGP em Sepang trouxe uma constelação emocionante. No final, Alex Márquez (27), que formará a dupla na equipa cliente Ducati da Gresini Racing com o seu irmão mais velho Marc (30) em 2024, saiu por cima. O oito vezes campeão do mundo teve de se contentar com o 15º lugar na Repsol Honda.

"Eu esforcei-me muito e tentei dar o meu melhor, como sempre", disse Marc Márquez. "Em algumas pistas não tenho ritmo, mas depois a perseguição ao tempo funciona muito bem. Hoje foi ao contrário. O ritmo não era mau, especialmente na segunda corrida quando pude rodar sozinho. Mas depois não consegui fazer uma volta rápida. Já estávamos à espera disso. Quando se espera algo assim, a realização não é tão difícil. Vai ser difícil passar a Q1, mas vamos dar o nosso melhor."

Comentando sobre o seu irmão Alex, que foi o mais rápido no campo de MotoGP na sexta-feira, Marc disse: "Parece que ele é super forte. Segui-o durante algumas voltas. Ele fez uma boa manobra na entrada da curva - ele tem confiança, dá para ver isso por trás. Estou contente por ele. Ele correu as últimas três corridas com uma lesão. Já estava forte em Buriram, mas depois caiu no terceiro lugar. Agora é importante que ele tenha um bom desempenho e se prepare - também para o próximo ano."

O 59 vezes vencedor de MotoGP estudou o seu irmão e futuro companheiro de equipa de perto: "Ele simplesmente rodou bem. Mas não foi nada de especial, ele travou corretamente e seguiu as linhas certas. Tentei segui-lo no primeiro ataque, mas depois quase caí. Tentei compensar o que perdi nas primeiras curvas. Ele foi simplesmente mais rápido do que eu hoje - muito mais rápido. Como já disse, estou contente por ele".

Em relação ao candidato ao Campeonato do Mundo Jorge Martin, atrás de quem o piloto da Honda Works também estava a correr, Marc disse: "O Martin parece ter muita confiança na moto quando andamos atrás dele. Ele também sabe exatamente o que tem de fazer no 'time attack'. Ele entra nas curvas muito rapidamente. No próximo ano vamos ter a oportunidade de verificar os dados."

Resultados da qualificação de MotoGP, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, +0,174 seg

3º Miller, KTM, +0,409

4º Binder, KTM, + 0,484

5º Viñales, Aprilia, + 0,489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0,576

8º Bagnaia, Ducati, + 0,597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10º Zarco, Ducati, + 0,664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12º Bastianini, Ducati, + 0,782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15º Marc Márquez, Honda, + 0,965

16º Mir, Honda, + 1,079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18º Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19º Oliveira, Aprilia, + 1,327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21º Nakagami, Honda, + 1,932

22º Baustista, Ducati, + 2,547

23º Lecuona, Honda, + 2,628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0,049 seg

3º Zarco, Ducati, + 0,401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5º Quartararo, Yamaha, + 0,621

6º Marini, Ducati, + 0,729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11º Miller, KTM, + 1,006

12º Oliveira, Aprilia, + 1,081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1,389

17º Marc Márquez, Honda, + 1,597

18º Binder, KTM, + 1,665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1,839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3,003

23º Lecuona, Honda, + 3,780