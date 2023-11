Sepang : Programme TV et streaming pour le week-end

Avec le "Petronas Grand Prix of Malaysia", le championnat du monde MotoGP 2023 aborde le triple décisif. Ce que l'on pourra voir samedi et dimanche, quand, où et comment - en direct ou en rediffusion.

En Allemagne, en Autriche et en Suisse, ServusTV retransmettra comme d'habitude les qualifications et le sprint de la catégorie MotoGP en direct sur FreeTV, puis les trois courses du GP le dimanche - le tout accompagné de reportages, d'analyses et d'interviews.

Avec sept heures de décalage horaire par rapport à la Malaisie, les courses commencent tôt - les qualifications MotoGP commencent même à 3h50 (HEC). En Europe centrale, le sprint et la course principale de la catégorie reine auront lieu à 8 heures du matin.

ServusTV retransmettra également les qualifications et le sprint du MotoGP le samedi à partir de 11h55. Le re-live des courses suivra le dimanche à partir de 12h30 en Autriche et de 11h45 en Allemagne.

Il n'existe qu'en Suisse une alternative télévisuelle à la chaîne privée autrichienne : SRF zwei retransmettra dimanche la course principale de MotoGP en direct. Le sprint du samedi sera retransmis dans l'après-midi.

L'offre complète de streaming

Sur la plateforme de vidéo et de streaming ServusTV On, il n'y a pas seulement le programme ServusTV en allemand, les utilisateurs en Autriche peuvent voir toute l'action à partir de vendredi (tous les entraînements, les qualifications et les courses) en livestream avec des commentaires originaux en anglais.

Si les droits TV permettent la diffusion en Allemagne en plus de l'Autriche, le flux ServusTV avec commentaire en allemand est également accessible comme d'habitude pour les utilisateurs ayant une adresse IP en Allemagne - donc pour les qualifications et les courses de toutes les catégories.

Astuce : lors des arrêts outre-mer, les sessions de toutes les catégories sont disponibles en vidéo immédiatement après la diffusion, non seulement pour les utilisateurs en Autriche, mais aussi en Allemagne !

Une alternative payante est le livestream de la Dorna disponible sur motogp.com. L'abonnement pour toute la saison coûte habituellement 139,99 euros. Pour 148,99 euros, le live-timing est également inclus. Comme il s'agit déjà du troisième avant-dernier Grand Prix de la saison, le promoteur du championnat du monde accorde entre-temps une réduction de 70 pour cent sur le forfait vidéo.

En contrepartie, toutes les sessions sont disponibles en direct et à la demande sur le site officiel, avec des commentaires en anglais. A cela s'ajoutent de nombreuses vidéos avec des interviews et des aperçus des coulisses du championnat du monde MotoGP. Dans les archives, on trouve également toutes les courses de GP depuis 1992.

Programme TV du GP de Malaisie 2023 :