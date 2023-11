Sepang Q1 : Meilleur temps pour "Diggia" - Débâcle de Márquez

Lors de la première séance de qualification du GP de Malaisie, Di Giannantonio et Bastianini se sont assurés les deux premières places et la montée en Q2. Marc Márquez a chuté et a été relégué à la 20e place sur la grille de départ.

Comme toujours, quelques pilotes MotoGP de premier plan se sont rassemblés à Sepang dans l'espoir de décrocher l'une des deux premières places et d'accéder à la Q2, où se disputent les 12 premières places pour le sprint (départ aujourd'hui à 8h00 CET). Bastianini, Morbidelli et Marc Márquez étaient trois des candidats les plus prometteurs. Augusto Fernández et Aleix Espargaró avaient également des espoirs de monter.

Le calendrier avait été décalé parce que Darryn Binder avait sauté de sa Kalex (apparemment après une panne de frein monumentale) au bout de la longue ligne droite du Turn 1 lors de la FP3 de la catégorie Moto2, où les airfences avaient ensuite été détruites et devaient être réparées.

En Q1, le pilote GASGAS-Tech3 Pol Espargaro a chuté à la fin du premier run au virage 9, alors qu'il se trouvait en quatrième position. Les drapeaux jaunes sont sortis. Après le premier run, Enea Bastianini menait avec 1:58,169 min devant Morbidelli, Aleix Espargaró, Pol Espargaró, Marc Márquez (+ 0,548 sec), Di Giannantonio, Augusto Fernández, Oliveira, Mir, Bautista, Nakagami, Raúl Fernández et Lecuona.

Dans le deuxième run, plusieurs pilotes cherchaient à nouveau un cheval de trait rapide, y compris Marc Márquez, qui s'est retrouvé derrière Morbidelli. Aleix Espargaró, qui avait chuté à quatre reprises le vendredi, a alors réalisé un temps de 1:58,069 min.

Marc Márquez a ensuite chuté au virage 7, alors qu'il était coincé derrière Augusto Fernández. Entre-temps, Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati) était en tête avec 1:57,823 min, devant Bastianini et Aleix Espargaró.

Résultat Q1 Sepang, 11.11. 2023

1. Di Giannantonio, Ducati 1:67,823 min

2. Bastianini, Ducati, Ducati, + 0,088 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,246

4. Augusto Fernández, KTM, + 0,284

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,498

6. Mir, Honda, + 0,617

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,732

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,800

9. Oliveira, Aprilia, + 0,815

10. Marc Márquez, Honda, + 0,815

11. Nakagami, Honda, + 0,894

12. Bautista, Ducati, + 1,595

13. Lecuona, Honda, + 1,835