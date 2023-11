Sepang Q1: miglior tempo per "Diggia" - debacle di Márquez

Come sempre, numerosi piloti di spicco della MotoGP si sono ritrovati a Sepang per le Qualifiche 1 nella speranza di assicurarsi uno dei primi due posti e passare così alla Q2, dove sono in palio i primi 12 posti sulla griglia di partenza della gara sprint (che inizierà oggi alle 8:00 CET). Bastianini, Morbidelli e Marc Márquez erano tre dei candidati più promettenti. Anche Augusto Fernández e Aleix Espargaró avevano speranze di avanzare.

Il programma è stato ritardato perché Darryn Binder (apparentemente dopo un grave guasto ai freni) è saltato dalla sua Kalex nelle FP3 della classe Moto2 alla fine del lungo rettilineo di arrivo della curva 1, dove gli airfence sono stati distrutti e hanno dovuto essere riparati.

Nella Q1, il pilota del GASGAS-Tech3 Pol Espargaro è caduto alla fine della prima manche alla curva 9, era in quarta posizione. Sono uscite le bandiere gialle. Dopo la prima manche, Enea Bastianini era in testa con 1:58.169 min. davanti a Morbidelli, Aleix Espargaró, Pol Espargaró, Marc Márquez (+0.548 sec.), Di Giannantonio, Augusto Fernández, Oliveira, Mir, Bautista, Nakagami, Raúl Fernández e Lecuona.

Nella seconda manche, diversi piloti erano di nuovo alla ricerca di un cavallo da tiro veloce, tra cui Marc Márquez, che si è schierato dietro Morbidelli. Poi Aleix Espargaró, che venerdì era caduto quattro volte, ha imposto il ritmo con un 1'58.069.

Marc Márquez è poi caduto alla curva 7 quando è rimasto bloccato dietro Augusto Fernández. Nel frattempo, Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati) si è portato in testa con un 1'57.823 davanti a Bastianini e Aleix Espargaró.

Risultato Q1 Sepang, 11.11. 2023

1° Di Giannantonio, Ducati 1'67.823 min.

2° Bastianini, Ducati, Ducati, + 0,088 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,246

4° Augusto Fernández, KTM, + 0,284

5° Morbidelli, Yamaha, + 0,498

6° Mir, Honda, + 0,617

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,732

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,800

9° Oliveira, Aprilia, + 0,815

10° Marc Márquez, Honda, + 0,815

11° Nakagami, Honda, + 0,894

12° Bautista, Ducati, + 1,595

13° Lecuona, Honda, + 1,835