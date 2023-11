Sepang Q1: Melhor tempo para o "Diggia" - Márquez debacle

Na primeira sessão de qualificação do GP da Malásia, Di Giannantonio e Bastianini garantiram os dois primeiros lugares e passaram à Q2. Marc Márquez sofreu uma queda e caiu para o 20º lugar da grelha.

por Günther Wiesinger - Automatic translation from German

Como sempre, vários pilotos proeminentes do MotoGP reuniram-se em Sepang para a Qualificação 1 na esperança de garantirem um dos dois primeiros lugares e assim avançarem para a Q2, onde os primeiros 12 lugares da grelha para a corrida de sprint (que começa hoje às 8h00 CET) estão em disputa. Bastianini, Morbidelli e Marc Márquez eram três dos candidatos mais promissores. Augusto Fernández e Aleix Espargaró também tinham esperanças de avançar.

A programação foi atrasada porque Darryn Binder (aparentemente após uma falha grave nos travões) saltou da sua Kalex na FP3 da classe Moto2 no final da longa reta de chegada na Curva 1, onde as barreiras de ar foram destruídas e tiveram de ser reparadas.

Na Q1, o piloto da GASGAS-Tech3, Pol Espargaro, caiu no final da primeira corrida na Curva 9, estando na quarta posição. As bandeiras amarelas foram acionadas. Após a primeira corrida, Enea Bastianini liderava com 1:58.169 min, à frente de Morbidelli, Aleix Espargaró, Pol Espargaró, Marc Márquez (+0.548 seg.), Di Giannantonio, Augusto Fernández, Oliveira, Mir, Bautista, Nakagami, Raúl Fernández e Lecuona.

Na segunda corrida, vários pilotos estavam novamente à procura de um cavalo de tração rápido, incluindo Marc Márquez, que alinhou atrás de Morbidelli. Depois, Aleix Espargaró, que tinha caído quatro vezes na sexta-feira, marcou o ritmo com 1m58,069s.

Marc Márquez caiu na Curva 7 quando ficou preso atrás de Augusto Fernández. Entretanto, Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati) liderou com 1m57,823s, à frente de Bastianini e Aleix Espargaró.

Resultado Q1 Sepang, 11.11. 2023

1º Di Giannantonio, Ducati 1m67,823s

2º Bastianini, Ducati, Ducati, + 0,088 seg

3.º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,246

4.º Augusto Fernández, KTM, + 0,284

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,498

6º Mir, Honda, + 0,617

7º Pol Espargaró, KTM, + 0,732

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,800

9º Oliveira, Aprilia, + 0,815

10º Marc Márquez, Honda, + 0,815

11º Nakagami, Honda, + 0,894

12º Bautista, Ducati, + 1,595

13º Lecuona, Honda, + 1,835