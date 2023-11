Sprint de Sepang : Alex Marquez 1er, Bagnaia battu

La situation de départ avant l'avant-dernier événement MotoGP de l'année en Malaisie était claire : il était déjà certain qu'un pilote Ducati remporterait le championnat du monde, avant le week-end de Sepang, Pecco Bagnaia (Lenovo) menait de 13 points devant Jorge Martin (Pramac) et de 79 points devant Marco Bezzecchi (Mooney VR46), qui n'a plus que des chances d'outsider - car il ne reste que 111 points à prendre.

La meilleure position de départ pour les courses de Sepang a été obtenue par Bagnaia, qui a devancé Martin de 0,058 seconde dans le dernier tour volant des qualifications et a décroché sa 18e pole position dans la catégorie MotoGP, alors que l'Espagnol a glissé en tentant de s'améliorer.



La première ligne était donc composée de Bagnaia, Martin et du retour en force d'Enea Bastianini, tandis que la deuxième ligne était elle aussi exclusivement composée de pilotes Ducati avec Alex Marquez, Luca Marini et Bezzecchi.



Brad Binder (KTM) s'est qualifié en septième position et a formé la troisième ligne de départ avec Fabio Quartararo (Yamaha) et Maverick Vinales (Aprilia).



Après sa chute en Q1, Marc Marquez n'occupe que la 20e position sur la grille de départ des deux courses, tandis que le double champion du monde de Superbike Alvaro Bautista, qui bénéficie d'une wildcard, est 22e.



Le sprint de dix courses a été dominé par le champion du monde Bagnaia pendant les cinq premiers tours, puis il a été pris de vitesse par Alex Marquez et Jorge Martin en l'espace d'un tour.



Alex Marquez a remporté son deuxième sprint après Silverstone, à Sepang il a également gagné la course Moto2 en 2019.



Martin a réduit son retard au classement général à onze points sur Bagnaia.



Voici comment s'est déroulée la course :



Départ : Le poleman Bagnaia remporte le sprint vers le premier virage et tourne en premier devant Bastianini, Alewx Marquez, Martin et les pilotes officiels KTM Jack Miller et Binder. Marc Marquez remonte à la 13e place !



2ème tour : Bagnaia mène devant Alex Marquez, Martin, Miller Bastianini, Binder, Bezzecchi, Zarco, Marini et Morbidelli dans le top 10. Marc Marquez est 13ème, Bautista est dernier en raison de problèmes techniques.



3e tour : Alex Marquez et Martin se battent pour la 2e place et changent plusieurs fois de position, Bagnaia en tête a déjà pris une demi-seconde d'avance. Chute de Marc Marquez au virage 14, mais l'Espagnol peut reprendre la course en avant-dernière position.



4e tour : Bastianini dépasse Binder à l'entrée du virage 1 et se retrouve cinquième.



5e tour : Après Marc Marquez, Joan Mir, le deuxième pilote Repsol Honda, chute à son tour. Bagnaia mène de près de 2/10 sec devant Alex Marquez, Martin, Bastianini, Miller, Binder, Bezzecchi, Zarco, Marini et Maverick Vinales.



6e tour : Alex Marquez prend Bagnaia de vitesse au virage 9 et prend la tête, Martin passe lui aussi devant l'Italien ! Bastianini est quatrième devant Binder, Miller, Bezzecchi, Zarco et Marini dans le top 9, qui marquent des points.



7e tour : Le leader Alex Marquez a déjà pris 9/10e d'avance, Martin, deuxième, a une demi-seconde d'avance sur Bagnaia. Bastianini, son coéquipier chez Lenovo, est collé à la roue de Bagnaia mais n'ose pas attaquer.



10e tour : Alex Marquez gagne 1,589 sec devant Martin et Bagnaia. Les autres pilotes dans les points : 4. Bastianini, 5. Binder, 6. Miller, 7. Bezzecchi, 8. Zarco et 9. Marini.

Résultats du sprint MotoGP de Sepang/MAL (11 novembre) :

1. Alex Márquez, Ducati

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Vinales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 10,067

14.Augusto Fernández, KTM, + 10,643

15.Pol Espargaró, KTM, + 11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, + 11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, + 15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, + 16,015

20. Iker Lecuona, Honda, + 23,484

21. Marc Márquez, Honda, + 24,930

22. Alvaro Bautista, Ducati, + 36,501

23. Joan Mir, Honda, + 40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 34 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 396 points. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 601 points (champion du monde). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 581 points. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.