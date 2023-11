Volata di Sepang: Alex Marquez 1°, Bagnaia sconfitto

La situazione di partenza in vista del terzultimo appuntamento dell'anno della MotoGP in Malesia era chiara: è già certo che un pilota Ducati vincerà il campionato del mondo, e prima del weekend di Sepang Pecco Bagnaia (Lenovo) aveva 13 punti di vantaggio su Jorge Martin (Pramac) e 79 su Marco Bezzecchi (Mooney VR46), che ora ha solo una possibilità in più - visto che ci sono solo 111 punti in palio.

La migliore posizione di partenza per le gare di Sepang è stata conquistata da Bagnaia, che ha preceduto Martin di 0,058 secondi nell'ultimo giro volante delle qualifiche per conquistare la sua 18a pole position nella classe MotoGP, mentre lo spagnolo è scivolato mentre cercava di migliorare la sua posizione.



In prima fila sono rimasti Bagnaia, Martin e il rinvigorito Enea Bastianini, mentre la seconda fila era composta esclusivamente da piloti Ducati con Alex Marquez, Luca Marini e Bezzecchi.



Brad Binder (KTM) si è qualificato settimo e ha formato la terza fila della griglia insieme a Fabio Quartararo (Yamaha) e Maverick Vinales (Aprilia).



Dopo la caduta in Q1, Marc Marquez occupa solo la posizione 20 sulla griglia di partenza delle due gare, composta da 23 persone, mentre il due volte campione del mondo Superbike Alvaro Bautista, che partecipa con una wildcard, è al 22° posto.



La volata di dieci giri è stata dominata dal campione del mondo Bagnaia nei primi cinque giri, prima di essere superato da Alex Marquez e Jorge Martin nel giro di un giro.



Alex Marquez ha vinto la sua seconda volata dopo quella di Silverstone e ha vinto anche la gara di Moto2 del 2019 a Sepang.



Martin ha ridotto il suo deficit in classifica generale a undici punti rispetto a Bagnaia.



Come è andata la gara:



Partenza: il poleman Bagnaia vince la volata alla prima curva e gira per primo davanti a Bastianini, Alewx Marquez, Martin e i piloti ufficiali KTM Jack Miller e Binder. Marc Marquez sale al 13° posto!



2° giro: Bagnaia conduce davanti ad Alex Marquez, Martin, Miller Bastianini, Binder, Bezzecchi, Zarco, Marini e Morbidelli nella top 10. Marc Marquez è 13°, Bautista ultimo per problemi tecnici.



3° giro: Alex Marquez e Martin lottano per il 2° posto e si scambiano più volte le posizioni, Bagnaia in testa si è già staccato di mezzo secondo. Marc Marquez cade alla curva 14, ma lo spagnolo riesce a riprendere la gara al penultimo posto.



4° giro: Bastianini supera Binder alla curva 1 ed è quinto.



5° giro: Dopo la caduta di Marc Marquez e del secondo pilota Repsol Honda Joan Mir, Bagnaia conduce con poco meno di 2/10 di secondo davanti ad Alex Marquez, Martin, Bastianini, Miller, Binder, Bezzecchi, Zarco, Marini e Maverick Vinales.



Giro 6: Alex Marquez supera Bagnaia alla curva 9 e passa al comando, anche Martin passa l'italiano! Bastianini è quarto davanti a Binder, Miller, Bezzecchi, Zarco e Marini nella top 9, che guadagna punti.



7° giro: Il leader Alex Marquez è già staccato di 9 decimi, Martin è secondo con mezzo secondo di vantaggio su Bagnaia. Il compagno di squadra Lenovo Bastianini si attacca alla ruota posteriore di Bagnaia, ma non osa attaccare.



10° giro: Alex Marquez vince con 1,589 secondi di vantaggio su Martin e Bagnaia. Gli altri piloti a punti: 4° Bastianini, 5° Binder, 6° Miller, 7° Bezzecchi, 8° Zarco e 9° Marini.

Risultati MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembre):

1° Alex Márquez, Ducati

2. Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4° Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Vinales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15.Pol Espargaró, KTM, +11.005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, + 11.911

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 13.591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, + 15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, + 16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, + 24.930

22° Alvaro Bautista, Ducati, + 36,501

23° Joan Mir, Honda, + 40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 34 gare su 39:

1° Bagnaia, 396 punti. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Oliveira 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 601 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 581 punti. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.