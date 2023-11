Sepang sprint: Alex Marquez 1º, Bagnaia derrotado

A posição de partida antes do penúltimo evento de MotoGP do ano, na Malásia, era clara: já é certo que um piloto da Ducati vai vencer o campeonato do mundo e, antes do fim de semana de Sepang, Pecco Bagnaia (Lenovo) tinha 13 pontos de vantagem sobre Jorge Martin (Pramac) e 79 sobre Marco Bezzecchi (Mooney VR46), que agora só tem uma hipótese remota - uma vez que só há 111 pontos em disputa.

A melhor posição de partida para as corridas em Sepang foi assegurada por Bagnaia, que bateu Martin por 0,058 segundos na última volta de qualificação para conquistar a sua 18ª pole position na classe de MotoGP, enquanto o espanhol escorregou ao tentar melhorar a sua posição.



Isto deixou Bagnaia, Martin e o revigorado Enea Bastianini na primeira linha, enquanto a segunda linha também consistia exclusivamente de pilotos da Ducati com Alex Marquez, Luca Marini e Bezzecchi.



Brad Binder (KTM) qualificou-se em sétimo e formou a terceira linha da grelha juntamente com Fabio Quartararo (Yamaha) e Maverick Vinales (Aprilia).



Depois da queda na Q1, Marc Marquez está apenas na posição 20 da grelha de 23 homens para as duas corridas, enquanto o bicampeão do mundo de Superbike Alvaro Bautista, que participa com um wildcard, está na 22ª posição.



O sprint de dez voltas foi dominado pelo campeão do mundo Bagnaia nas primeiras cinco voltas, antes de ser ultrapassado por Alex Marquez e Jorge Martin no espaço de uma volta.



Alex Marquez venceu o seu segundo sprint depois de Silverstone e também venceu a corrida de Moto2 de 2019 em Sepang.



Martin reduziu o seu défice na classificação geral para onze pontos em relação a Bagnaia.



Como correu a corrida:



Largada: O pole setter Bagnaia vence o sprint para a primeira curva e vira em primeiro, à frente de Bastianini, Alewx Marquez, Martin e dos pilotos de fábrica da KTM Jack Miller e Binder. Marc Marquez melhora para o 13º lugar!



Volta 2: Bagnaia lidera à frente de Alex Marquez, Martin, Miller Bastianini, Binder, Bezzecchi, Zarco, Marini e Morbidelli no top 10. Marc Marquez é 13º, Bautista em último com problemas técnicos.



3ª volta: Alex Marquez e Martin lutam pelo 2º lugar e trocam de posição várias vezes, Bagnaia na frente já se afastou por meio segundo. Marc Marquez despista-se na curva 14, mas o espanhol consegue retomar a corrida em penúltimo lugar.



Volta 4: Bastianini ultrapassa Binder na curva 1 e é quinto.



5ª volta: Depois de Marc Marquez, o segundo piloto da Repsol Honda, Joan Mir, também se despistar, Bagnaia lidera com pouco menos de 2/10 segundos de vantagem sobre Alex Marquez, Martin, Bastianini, Miller, Binder, Bezzecchi, Zarco, Marini e Maverick Vinales.



Volta 6: Alex Marquez ultrapassa Bagnaia na curva 9 e assume a liderança, Martin também passa o italiano! Bastianini é quarto, à frente de Binder, Miller, Bezzecchi, Zarco e Marini entre os 9 primeiros, que marcam pontos.



7ª volta: O líder Alex Marquez já se distanciou por 9/10 décimos, Martin em segundo está meio segundo à frente de Bagnaia. O companheiro de equipa da Lenovo, Bastianini, cola-se à roda traseira de Bagnaia, mas não se atreve a atacar.



10ª volta: Alex Marquez vence com 1,589 segundos de vantagem sobre Martin e Bagnaia. Os outros pilotos nos pontos: 4º Bastianini, 5º Binder, 6º Miller, 7º Bezzecchi, 8º Zarco e 9º Marini.

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembro):

1º Alex Márquez, Ducati

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4º Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Vinales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15.Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, + 11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, + 15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, + 16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, + 24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, + 36,501

23º Joan Mir, Honda, + 40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 34 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 396 pontos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 601 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 581 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.