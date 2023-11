Jorge Martín: "Más rápido que Pecco, eso es importante"

Tras una caída en la sesión clasificatoria, Jorge Martín se ha tenido que conformar con la segunda plaza de la parrilla por detrás del poleman Francesco "Pecco" Bagnaia, y en la fase de salida del sprint de 10 vueltas, el aspirante del Pramac ha llegado a caer hasta la cuarta plaza.

"No sé qué ha pasado, lo miraremos en boxes", dijo el "Martinator". "Mi salida no ha sido la mejor, pero creo que ha tenido más que ver con la fase de frenada que con la salida. He frenado demasiado pronto porque quería ir a lo seguro. Como resultado, sólo fui cuarto en la primera vuelta. Sin duda tenemos que mejorar eso el domingo".

En segunda posición por detrás de Alex Márquez (Gresini Racing) y sobre todo por delante de su rival por el título Bagnaia, Martin ha recuperado finalmente dos puntos en la clasificación del campeonato. Su desventaja es ahora de sólo once puntos. Poco después del sprint, sin embargo, el madrileño estaba menos preocupado por los pensamientos sobre el campeonato del mundo. "Hubiera pensado que hoy podría haber ganado", dijo en cambio. "Cuando adelanté a Alex porque había cometido un error, fue bastante agresivo. Yo pensaba que era más rápido que Pecco en ese momento, y lo era. Por eso quise adelantarle y escaparme. Pero al final, Alex tenía un poco más hoy. Era más rápido que nosotros".

"Pero conseguí alcanzarle después de que la presión del aire de mi neumático delantero subiera como la espuma en la salida. Esperábamos estar en primera o segunda posición, pero yo estaba cuarto y eso lo complicó todo", explicó el español de 25 años, que ya no puede permitirse cometer una infracción en la presión de los neumáticos porque está advertido oficialmente desde el GP de Tailandia y, por tanto, se enfrenta a una penalización de 3 segundos la próxima vez que caiga por debajo del límite. "Una vez que me he acostumbrado a pilotar de otra manera, he podido recortar distancias con Pecco y alejarme de él. Eso fue lo más importante. Pensaba que se quedaría cerca de mí, pero no ha sido así y estoy contento por ello. Veremos si mañana también podemos ponernos en cabeza".

Mientras Martin tenía a Bagnaia bajo control, no pudo encontrar el camino contra un decidido Alex Márquez. "Alex ha sido increíblemente rápido hoy. Ni siquiera he podido seguirle. Cuando estaban luchando en cabeza, llegué a Pecco, probé la maniobra enseguida y funcionó bien. Después he intentado alcanzar a Alex, pero era muy rápido. Lo importante es que éramos más rápidos que Pecco. Ahora tenemos que entender lo que Alex tiene en su moto", sonrió el piloto del Pramac Ducati con vistas a su compañero de marca en la GP22 del Gresini Racing Team. "Marcar tanta diferencia con la misma moto es difícil de entender. Pero pilota muy bien".

"No sé exactamente dónde marca la diferencia, pero en carrera he visto que tiene mucha confianza delante. Seguro que hizo un buen trabajo con la presión de los neumáticos", analizó Martin. "También tenía mucho agarre a la salida de las curvas rápidas y no desgastó los neumáticos porque fue constante hasta el final. Tenemos que ver cómo podemos mejorar. Porque nuestra moto no ha cambiado desde Misano y seguro que tenemos que dar un pequeño paso."

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 noviembre):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 vueltas en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 34 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 396 puntos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 601 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 581 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.