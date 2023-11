Jorge Martin : "Plus rapide que Pecco, c'est important".

Après une chute lors des qualifications, Jorge Martin a dû se contenter de la deuxième place sur la grille, derrière le poleman Francesco "Pecco" Bagnaia, et a même reculé jusqu'à la quatrième place lors de la phase de départ du sprint de dix tours.

"Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, nous verrons cela dans le box", a déclaré le "Martinator". "Mon départ n'était pas le meilleur, mais je pense que c'était plus dû à la phase de freinage qu'au départ. J'ai freiné un peu trop tôt parce que je voulais essayer de jouer la sécurité. Du coup, je n'étais que quatrième au premier tour. Nous devrons certainement améliorer cela dimanche".

Deuxième derrière Alex Márquez (Gresini Racing) et surtout devant son rival pour le titre Bagnaia, Martin a toutefois fini par regagner deux points au classement du championnat du monde. Son retard n'est plus que de onze points. Peu après le sprint, l'idée du championnat du monde préoccupait toutefois moins le Madrilène. "J'aurais pensé que j'aurais pu gagner aujourd'hui", a-t-il déclaré à la place. "Quand j'ai dépassé Alex, qui avait fait une erreur, il a été assez agressif. J'ai pensé que j'étais plus rapide que Pecco à ce moment-là, et c'était le cas. C'est pourquoi j'ai voulu le dépasser et le distancer. Mais en fin de compte, Alex avait un peu plus aujourd'hui. Il était plus rapide que nous".

"J'ai toutefois réussi à rattraper mon retard après que la pression de mon pneu avant ait augmenté de manière folle au début. Parce que nous nous attendions à être premier ou deuxième, mais j'étais quatrième et c'est ce qui a rendu les choses si compliquées", a expliqué l'Espagnol de 25 ans, qui ne peut plus se permettre d'enfreindre la pression de ses pneus puisqu'il est officiellement averti depuis le GP de Thaïlande et qu'il risque donc une pénalité de trois secondes au prochain dépassement de la limite. "Une fois que je me suis habitué à rouler d'une manière différente, j'ai pu combler l'écart sur Pecco et ensuite le distancer. C'était le plus important. J'aurais pensé qu'il resterait proche de moi, mais cela n'a pas été le cas et j'en suis heureux. Nous verrons si nous pouvons aussi prendre de l'avance demain".

Alors que Martin avait Bagnaia sous contrôle, il n'a pas trouvé de solution face à un Alex Márquez déterminé. "Alex était incroyablement rapide aujourd'hui. Je ne pouvais même pas le suivre. Quand ils se sont battus devant, je me suis rapproché de Pecco, j'ai tout de suite tenté la manœuvre - et ça a bien fonctionné. Ensuite, j'ai essayé de rattraper Alex, mais il était tellement rapide. L'important, c'est que nous étions plus rapides que Pecco. Maintenant, nous devons comprendre ce qu'Alex a sur sa moto", a souri le pilote Pramac-Ducati en pensant à son collègue de marque sur la GP22 du Gresini Racing Team. "Faire une telle différence avec la même moto, c'est difficile à comprendre. Mais il roule tellement bien".

"Je ne sais pas exactement où il fait la différence, mais en course, j'ai vu qu'il avait une grande confiance à l'avant. Il a certainement fait un bon travail avec la pression des pneus", a analysé Martin. "Il avait aussi beaucoup d'adhérence à la sortie des virages rapides et il n'a pas usé les pneus parce qu'il a été constant jusqu'à la fin. Nous devons voir comment nous pouvons nous améliorer. Car notre moto n'a pas changé depuis Misano et il est certain que nous devons faire un petit pas en avant".

Résultats du sprint MotoGP de Sepang/MAL (11 novembre) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 tours en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 34 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 396 points. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 601 points (champion du monde). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 581 points. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.