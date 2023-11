Jorge Martin: "Più veloce di Pecco, è importante".

Sebbene Jorge Martin non sia riuscito a conquistare la sua sesta vittoria consecutiva in volata, sabato pomeriggio a Sepang è stato comunque il vincitore del duello per il campionato del mondo contro il suo collega del marchio Ducati, Pecco Bagnaia, che ha conquistato il secondo posto.

Dopo una caduta in qualifica, Jorge Martin si è dovuto accontentare del secondo posto sulla griglia di partenza, dietro al poleman Francesco "Pecco" Bagnaia, e nella fase iniziale della gara sprint di 10 giri, la speranza Pramac è scesa addirittura al quarto posto.

"Non so cosa sia successo, lo vedremo ai box", ha detto il "Martinatore". "La mia partenza non è stata delle migliori, ma credo che sia stato più per la fase di frenata che per la partenza. Ho frenato un po' troppo presto perché volevo andare sul sicuro. Di conseguenza, al primo giro ero solo quarto. Dobbiamo sicuramente migliorare questo aspetto domenica".

Con il secondo posto dietro ad Alex Márquez (Gresini Racing) e soprattutto davanti al rivale per il titolo Bagnaia, Martin ha recuperato due punti nella classifica del campionato. Il suo deficit è ora di soli undici punti. Poco dopo lo sprint, tuttavia, il madrileno era meno preoccupato dai pensieri sul campionato del mondo. "Avrei pensato che oggi avrei potuto vincere", ha detto invece. "Quando ho superato Alex perché aveva commesso un errore, era piuttosto aggressivo. Ero convinto di essere più veloce di Pecco in quel momento, e lo ero. Per questo volevo superarlo e staccarlo. Ma alla fine Alex aveva qualcosa in più oggi. Era più veloce di noi".

"Ma sono riuscito a recuperare dopo che la pressione dell'aria nel mio pneumatico anteriore è aumentata a dismisura alla partenza. Ci aspettavamo di essere in prima o seconda posizione, ma ero quarto e questo ha reso tutto molto complicato", ha spiegato il 25enne spagnolo, che non può più permettersi di commettere un'infrazione alla pressione degli pneumatici perché è stato ufficialmente ammonito dopo il GP di Thailandia e quindi rischia una penalità di 3 secondi la prossima volta che scende sotto il limite. "Una volta che mi sono abituato a guidare in modo diverso, sono stato in grado di ridurre il distacco da Pecco e poi di allontanarmi da lui. Questa è stata la cosa più importante. Avrei pensato che sarebbe rimasto vicino a me, ma non è stato così e ne sono felice. Vedremo se anche domani riusciremo a prendere un vantaggio".

Mentre Martin aveva Bagnaia sotto controllo, non è riuscito a trovare una via contro un determinato Alex Márquez. "Alex era incredibilmente veloce oggi. Non riuscivo nemmeno a seguirlo. Quando stavano lottando in testa, sono arrivato a Pecco, ho provato subito la manovra e ha funzionato bene. Poi ho cercato di raggiungere Alex, ma lui era velocissimo. La cosa importante è che eravamo più veloci di Pecco. Ora dobbiamo capire cosa ha Alex sulla sua moto", ha sorriso il pilota del Pramac Ducati pensando al suo collega di marca sulla GP22 del Gresini Racing Team. "Fare una tale differenza con la stessa moto è difficile da capire. Ma lui guida così bene".

"Non so esattamente dove faccia la differenza, ma in gara ho visto che ha una grande confidenza con l'anteriore. Sicuramente ha fatto un buon lavoro con la pressione degli pneumatici", ha analizzato Martin. "Aveva anche molta aderenza all'uscita delle curve veloci e non ha consumato le gomme perché è stato costante fino alla fine. Dobbiamo vedere come migliorare. Perché la nostra moto è rimasta invariata rispetto a Misano e sicuramente dobbiamo fare un piccolo passo avanti".

Risultati MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembre):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 34 gare su 39:

1° Bagnaia, 396 punti. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Oliveira 76. 16. Augusto Márquez 81. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 601 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 581 punti. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.