Jorge Martin: "Mais rápido do que Pecco, isso é importante"

Apesar de Jorge Martin não ter conseguido a sua sexta vitória consecutiva ao sprint, foi o vencedor do duelo pelo Campeonato do Mundo contra o seu colega da marca Ducati, Pecco Bagnaia, que ficou em segundo lugar na tarde de sábado em Sepang.

Depois de uma queda na qualificação, Jorge Martin teve de se contentar com o segundo lugar da grelha, atrás do pole Francesco "Pecco" Bagnaia, e na fase inicial da corrida de 10 voltas, o candidato da Pramac chegou mesmo a cair para o quarto lugar.

"Não sei o que aconteceu, vamos ver isso nas boxes", disse o "Martinator". "O meu arranque não foi o melhor, mas penso que teve mais a ver com a fase de travagem do que com o arranque. Travei um pouco cedo demais porque queria jogar pelo seguro. Como resultado, estava apenas em quarto lugar na primeira volta. Temos certamente de melhorar isso no domingo".

Em segundo lugar, atrás de Alex Márquez (Gresini Racing) e, acima de tudo, à frente do seu rival Bagnaia, Martin acabou por ganhar dois pontos na classificação do campeonato. O seu défice é agora de apenas onze pontos. Pouco depois do sprint, no entanto, o madrileno estava menos preocupado com o campeonato do mundo. "Eu teria pensado que poderia ter ganho hoje", disse ele. "Quando ultrapassei o Alex porque ele tinha cometido um erro, ele foi bastante agressivo. Na altura, eu achava que era mais rápido do que o Pecco - e era. Foi por isso que quis ultrapassá-lo e afastar-me. Mas, no final, o Alex tinha um pouco mais hoje. Ele foi mais rápido do que nós".

"Mas consegui apanhá-lo depois de a pressão de ar no meu pneu dianteiro ter subido imenso no início. Esperávamos estar em primeiro ou segundo lugar, mas eu estava em quarto e isso tornou tudo muito complicado", explicou o espanhol de 25 anos, que já não se pode dar ao luxo de cometer uma infração à pressão dos pneus porque foi oficialmente avisado desde o GP da Tailândia e, portanto, enfrenta uma penalização de 3 segundos da próxima vez que ficar abaixo do limite. "Quando me habituei a conduzir de uma forma diferente, consegui reduzir a distância em relação ao Pecco e depois afastar-me dele. Isso foi o mais importante. Pensava que ele ia ficar perto de mim, mas não foi o caso e estou contente com isso. Vamos ver se amanhã também conseguimos ganhar vantagem."

Enquanto Martin tinha Bagnaia sob controlo, não conseguiu encontrar uma forma de enfrentar um Alex Márquez determinado. "Alex foi incrivelmente rápido hoje. Nem sequer consegui segui-lo. Quando eles estavam a lutar na frente, cheguei a Pecco, tentei logo a manobra - e funcionou bem. Depois disso, tentei apanhar o Alex, mas ele estava muito rápido. O importante é que fomos mais rápidos do que o Pecco. Agora temos de perceber o que o Alex tem na sua moto," sorriu o piloto da Pramac Ducati em relação ao seu colega de marca na GP22 da Gresini Racing Team. "É difícil compreender uma diferença tão grande com a mesma mota. Mas ele pilota tão bem".

"Não sei exatamente onde é que ele faz a diferença, mas na corrida vi que ele tem muita confiança na frente. De certeza que fez um bom trabalho com a pressão dos pneus", analisou Martin. "Ele também tinha muita aderência na saída das curvas rápidas e não desgastou os pneus porque foi consistente até o final. Temos de ver como podemos melhorar. Porque a nossa moto não sofreu alterações desde Misano e temos de dar um pequeno passo."

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembro):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 voltas em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 34 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 396 pontos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 601 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 581 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.