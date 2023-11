Marc Márquez (Honda/21e) : L'équipe Repsol avec 49 chutes !

Après huit des dix tours de la Tissot Sprint Race de Sepang, les quatre pilotes Honda occupaient les 19e, 20e, 21e et 23e places, seul le champion du monde de Superbike Álvaro Bautista se trouvait encore entre les deux, à la 22e place. Entre-temps, toute remarque critique ou moqueuse sur les performances de Honda, le plus grand constructeur de motos au monde, est superflue, car la situation dans les trois tableaux du championnat du monde (pilotes, marques, team) est éloquente.

A cela s'ajoute le fait que Marc Márquez a été le seul pilote à chuter lors du sprint de 10 tours, il s'agissait des chutes de la saison 48 et 49, sans compter les incidents lors des tests. En 167 courses de MotoGP, Marc Márquez a remporté 59 victoires, 64 pole positions, 59 meilleurs tours en course et 101 podiums en "première classe".

Mais le plus impressionnant est le nombre de chutes qu'il a subies lors des 167 week-ends de GP - à savoir 194 en onze ans !

Autant dire que le fabricant de carénages de Repsol-Honda a du pain sur la planche.

Marc Márquez a chuté au virage 14, c'est dans ce même virage qu'il a eu le fameux "Sepang Clash" avec Valentino Rossi en 2015, lorsque l'Italien a même été accusé d'avoir fait tomber le numéro 93 de sa moto d'un coup de pied - ce qui était faux, comme cela a été prouvé.

Aujourd'hui, la star de Honda n'a pas eu besoin d'adversaire pour s'imposer devant ses poursuivants Di Giannantonio, Augusto Fernández. Mir et Pol Espargaró, qui se battaient tous pour l'ananas doré et n'avaient aucune chance de marquer des points.

La première séance de qualification avait déjà été un échec cuisant pour Márquez, car il avait cherché à suivre Morbidelli, qui ne voulait pas jouer les chevaux de trait. Et lorsque Marc a essayé de se débrouiller seul, il a chuté - et a été relégué à la 20e place sur la grille de départ. Après le premier tour de course, il se trouvait déjà en 13e position. Le crash s'est produit au troisième tour et il a continué à la 22e place.

"Je roule de bonne manière ce week-end, je ne suis pas tombé hier", a constaté l'octuple champion du monde. "Oui, bon, dans le dernier tour de qualification, j'ai dépassé Augusto, puis j'ai pris une bosse, ce qui a entraîné ma chute. Après, il y a eu un autre crash en course. Mais on peut dire que j'ai détruit mon week-end en qualifications. Je l'ai payé dans la course de sprint et je le paierai aussi demain dans la course de 20 tours. Nous devons donc attendre le Qatar".

Après tout, un Márquez a gagné aujourd'hui, mais il s'agit du petit frère, qui fait toutefois une tête de plus que son aîné Marc. "Je suis très heureux pour Alex. Après tout, cela me donne un certain réconfort pour ma course. Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'ai vu qu'il avait gagné. Il le mérite. Car il a eu beaucoup de mal lors des dernières courses, car il s'est fracturé quatre côtes en Inde. cela a dû être douloureux, mais à Buriram, il était déjà bien revenu".

"Je répète ce que j'ai toujours dit tout au long de ma carrière : Il vaut mieux chuter à une place de pointe, par exemple à la troisième place, que de terminer à une désespérante 12e, 13e ou 14e place. Parce qu'au final, tu as la vitesse nécessaire, tu peux apprendre en te trouvant en compagnie d'autres pilotes de haut niveau. Et à un moment donné, tu trouveras une méthode qui te permettra d'éviter ces chutes. Car à chaque tour réussi, la confiance en soi augmente. Mais si tu manques de vitesse, elle est parfois difficile à trouver".

Résultats du sprint MotoGP de Sepang/MAL (11 novembre) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 tours en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 34 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 396 points. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 601 points (champion du monde). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 581 points. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.