Marc Márquez (Honda/21°): Squadra Repsol con 49 cadute!

Dopo otto dei dieci giri della Tissot Sprint Race di Sepang, i quattro piloti Honda si trovavano al 19°, 20°, 21° e 23° posto, con solo il Campione del Mondo Superbike Álvaro Bautista in mezzo al 22° posto. Ormai non c'è più bisogno di commenti critici o derisori sulle prestazioni della Honda, il più grande costruttore di moto del mondo, perché la situazione nelle tre classifiche del campionato (piloti, marche, team) parla chiaro.

Inoltre, Marc Márquez è stato l'unico pilota a cadere nello sprint di 10 giri, la 48esima e 49esima caduta della stagione, senza contare gli incidenti durante i test. Nelle sue 167 presenze in MotoGP, Marc Márquez vanta 59 vittorie, 64 pole position e 59 giri veloci in gara, oltre a 101 podi nella classe regina.

L'aspetto più impressionante, tuttavia, è il numero di cadute che ha avuto durante i 167 weekend del GP, ovvero 194 in undici anni!

Questo significa che il costruttore di carenature della Repsol-Honda ha il suo bel da fare.

Marc Márquez è caduto alla curva 14, la stessa in cui ha avuto il famoso "scontro di Sepang" con Valentino Rossi nel 2015, quando l'italiano fu addirittura accusato di aver buttato giù il numero 93 dalla moto - accusa poi rivelatasi falsa.

Oggi, il fuoriclasse della Honda non ha avuto bisogno di un avversario per precedere i suoi inseguitori Di Giannantonio, Augusto Fernández. Mir e Pol Espargaró, che erano comunque in lotta per l'ananas d'oro e non avevano alcuna possibilità di guadagnare punti.

Márquez aveva già fallito in pieno nelle qualifiche 1 perché cercava la scia di Morbidelli, che non voleva fare il cavallo di ritorno, e quando Marc ci ha provato da solo, è caduto - ed è retrocesso al 20° posto in griglia. Tuttavia, dopo il primo giro di gara era già al 13° posto. L'incidente è avvenuto al terzo giro e ha proseguito al 22° posto.

"Questo fine settimana sto guidando bene, non sono caduto ieri", ha detto l'otto volte campione del mondo. "Sì, beh, nell'ultimo giro di qualifica ho superato Augusto, poi ho urtato un dosso che mi ha portato alla caduta. Poi, in gara, c'è stato un altro incidente. Ma possiamo dire che ho rovinato il mio weekend in qualifica. L'ho pagato nella gara sprint e lo pagherò anche domani nella gara di 20 giri. Quindi dovremo aspettare il Qatar".

In fin dei conti, oggi ha vinto un Márquez, ma è il fratello minore ad essere più alto di testa rispetto al maggiore Marc. "Sono molto contento per Alex. Almeno ho qualche consolazione per la mia gara. Quando ho tagliato il traguardo, ho visto che aveva vinto lui. Se lo merita. Nelle ultime gare ha avuto molti problemi perché in India ha subito la rottura di quattro costole. è stato sicuramente doloroso, ma a Buriram era già tornato in forma".

"Ripeto quello che ho sempre detto in tutta la mia carriera: È meglio cadere in una posizione di vertice, per esempio al terzo posto, che finire in un disperato 12°, 13° o 14° posto. Perché alla fine hai la velocità necessaria, puoi imparare quando sei in compagnia di altri piloti di alto livello. E a un certo punto troverete un metodo che vi aiuterà a evitare queste cadute. Perché a ogni giro riuscito cresce la fiducia in se stessi. Ma se manca la velocità, a volte è difficile trovarla".

Risultati MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembre):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 34 gare su 39:

1° Bagnaia, 396 punti. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Oliveira 76. 16. Augusto Márquez 81. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 601 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 581 punti. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.