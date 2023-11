Marc Márquez (Honda/21º): Equipa Repsol com 49 quedas!

Depois de oito das dez voltas da Tissot Sprint Race em Sepang, os quatro pilotos da Honda estavam em 19º, 20º, 21º e 23º lugar, com apenas o Campeão do Mundo de Superbike, Álvaro Bautista, no meio, em 22º lugar. Não há agora necessidade de qualquer comentário crítico ou depreciativo sobre o desempenho da Honda, o maior fabricante de motos do mundo, uma vez que a situação nas três tabelas do campeonato (pilotos, marcas, equipa) fala por si.

Além disso, Marc Márquez foi o único piloto a cair no sprint de 10 voltas, a 48ª e 49ª queda da temporada, sem contar os incidentes durante os testes. Nas suas 167 participações no MotoGP, Marc Márquez conta com 59 vitórias, 64 pole positions e 59 voltas mais rápidas, bem como 101 lugares no pódio na categoria rainha.

O aspeto mais impressionante, no entanto, é o número de acidentes que teve durante os 167 fins-de-semana de GP - nomeadamente 194 nos onze anos!

Isto significa que o fabricante de carenagens da Repsol-Honda tem as mãos cheias.

Marc Márquez caiu na curva 14, a mesma onde teve o famoso "Sepang Clash" com Valentino Rossi em 2015, quando o italiano foi mesmo acusado de ter pontapeado o número 93 da moto - o que se provou ser falso.

Hoje, a estrela da Honda não precisou de um adversário para ficar à frente dos seus perseguidores Di Giannantonio, Augusto Fernández. Mir e Pol Espargaró, que estavam todos a lutar pelo ananás dourado e não tinham qualquer hipótese de marcar pontos.

Márquez já tinha falhado redondamente na Qualificação 1 porque estava à procura do slipstream de Morbidelli, que não queria brincar aos cavalos de tração, e quando Marc tentou sozinho, caiu - e caiu para 20º na grelha. No entanto, ele já estava em 13º lugar após a primeira volta da corrida. O acidente aconteceu na terceira volta e ele continuou em 22º lugar.

"Estou a andar bem este fim de semana, não me despistei ontem", disse o oito vezes campeão do mundo. "Sim, bem, na última volta de qualificação ultrapassei o Augusto, depois bati numa lomba, o que levou ao acidente. Depois disso, houve outro acidente na corrida. Mas podemos dizer que estraguei o meu fim de semana na qualificação. Paguei-o na corrida de sprint e também o vou pagar amanhã na corrida de 20 voltas. Portanto, temos de esperar pelo Qatar".

Afinal de contas, um Márquez venceu hoje, mas é o irmão mais novo que é uma cabeça mais alto que o Marc mais velho. "Estou muito feliz pelo Alex. Pelo menos tenho alguma consolação pela minha corrida. Quando cruzei a linha de meta, vi que ele tinha ganho. Ele merece-o. Porque nas últimas corridas teve muitos problemas porque partiu quatro costelas na Índia, o que foi muito doloroso, mas em Buriram já estava em boa forma."

"Vou repetir o que sempre disse ao longo da minha carreira: É melhor cair numa posição de topo, por exemplo, em terceiro lugar, do que terminar num desesperado 12º, 13º ou 14º lugar. Porque, no final, temos a velocidade necessária, podemos aprender quando estamos na companhia de outros pilotos de topo. E, a dada altura, encontrará um método que o ajudará a evitar estes acidentes. Porque a cada volta bem sucedida, a sua auto-confiança aumenta. Mas se nos falta velocidade, por vezes é difícil encontrá-la."

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembro):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 voltas em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 34 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 396 pontos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 601 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 581 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.