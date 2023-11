Jack Miller (KTM/6º): Bastianini olió sangre en el agua

A mitad de la carrera sprint en Malasia, Jack Miller tuvo que dejar que Brad Binder y Enea Bastianini le adelantaran y cayó del 4º al 6º puesto. No obstante, el piloto de Red Bull KTM se mostró satisfecho con el sábado en Sepang.

"La moto ha ido bien todo el fin de semana", ha resumido Jack Miller. "En la sesión clasificatoria hemos estado un poco mal, por eso sólo hemos conseguido el 10º puesto en la parrilla. No conseguí una vuelta óptima con el primer neumático y en el siguiente intento con el segundo salieron banderas amarillas. Pero no estaba demasiado decepcionado, porque aún estábamos en mejor posición que en otras sesiones de clasificación recientes".

Con todo, el australiano fue capaz de marcar un ritmo decente, lo que también quedó patente en la carrera al sprint. Miller defendió la cuarta plaza durante cuatro vueltas antes de ser superado por su compañero de equipo Brad Binder y, una vuelta más tarde, por el piloto oficial de Ducati Enea Bastianini. "Hay algunas áreas en las que tenemos que trabajar para la carrera principal del domingo. En la salida de la curva 2 pierdo tiempo al acelerar antes del siguiente cambio de dirección. Ahí, y en algunos otros sitios", explicó.

Por ejemplo, su rueda delantera se estampó en la chicane entre las curvas 5 y 6, lo que puso un poco nervioso a Miller a mitad de carrera. "Allí tuve un momento bastante malo en el flanco más exterior del neumático. Una vuelta más tarde estaba rodando un poco tenso allí y Enea Bastianini debió oler la sangre en el agua, porque ahí es exactamente donde atacó", dijo Miller, explicando por qué el italiano, que inicialmente se había quedado rezagado pero luego le volvió a alcanzar, se le escapó en la sexta vuelta.

Una vuelta antes, Brad Binder ya le había adelantado. "Brad tenía algunas flechas más en su carcaj que yo, sin duda en la curva 2, pero también en las curvas 5 y 6, donde ha sido muy rápido todo el fin de semana", dijo Miller.

Sin embargo, Miller no compartió la observación de Binder de que los pilotos de Ducati eran increíblemente fuertes en las frenadas. "Unas cuantas veces elegí sus puntos de referencia en la frenada en lugar de los míos, y no tuve la sensación de que fueran abrumadoramente fuertes en la frenada. Además, les falta un poco de velocidad punta en las rectas en comparación con la Ducati, así que no estamos en la posición ideal para atacar en las frenadas", analizó.

Miller ve potencial de mejora para la carrera principal. "Los neumáticos han aguantado bien, será interesante ver si esto se confirma en la doble distancia del domingo. En cuanto a nosotros, aún tenemos que pulir algunas pequeñas cosas, sobre todo en las curvas mencionadas. Entonces, ¡mañana estaremos aún mejor!".

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 noviembre):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 vueltas en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 34 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 396 puntos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 601 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 581 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.